Lo importante no es el tiempo que duras en un cargo, sino la intensidad que aplicas a la experiencia. Según este criterio, Xelo Huertas se lo ha pasado en grande como presidenta del Parlament. No hay acto relevante de las esferas política, religiosa, deportiva o gastronómica sin una foto de la segunda autoridad de Balears.



(A propósito, ya sé que en radio no existen los paréntesis, pero cuesta no hablar de Francina y Xelo al nombrar a las dos mujeres más importantes de la comunidad. Refrenaré la familiaridad, para no ser acusado de machista).



A Huertas no solo le cuesta abandonar el cargo porque supone capitular ante su odiado Alberto Jarabo.Huertas nunca se había divertido tanto, y quiere que la fiesta continúe. De ahí su ya histórico "me voy de vacaciones".



Sin embargo, todo acaba en esta vida, y los problemas que conllevó la retirada de Maria Antònia Munar llevaron al PSOE a modificar el reglamento. La antes inviolable presidencia del Parlament es tan insegura hoy como un contrato laboral de la era Rajoy.

El escaño pertenece a Huertas, la presidencia del Parlament, no.

Si recurre a los tribunales, le darán la razón, y de aquí a quince años concluirán que no debió ser desalojada de la presidencia de la cámara.

Entretanto, una diputada puede divertirse casi lo mismo que una presidenta del Parlament.

