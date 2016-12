Més coincide ahora con el PSIB y quiere debatir la presidencia del Parlament

Calma tensa entre PSIB y Més con Podemos a cuenta de la gestión de la crisis de la formación morada. Los ecosoberanistas, que hasta ahora defendían que la presidencia del Parlament tenía que seguir siendo para Podemos, ahora se lo piensan y coinciden con los socialistas en que hay que debatirlo. De momento, hoy no se han visto y la intención de los tres partidos es verse la semana que viene.

La portavoz socialista en el Parlament, Bel Oliver, insiste en la necesidad de una presidencia tranquila y habla de incapacidad de Podemos en resolver el asunto con celeridad.

En Més su portavoz, Bel Busquets, reclama una mejora del funcionamiento con Podemos y asegura que ahora ha llegado el momento de volver a hablar de la representatividad dentro de las instituciones.

En PSIB y Més están molestos por un lado con Xelo Huertas que se marcha de vacaciones tras haber sido expulsada y sin convocar la mesa del Parlament que debe tratar su cese como presidenta. Pero también con Podemos porque se le pidió celeridad y ahora hasta el día 9 de enero ya han dicho que no van a convocar a su grupo parlamentario para tratar esta expulsión.

Se da la circunstancia de que tiene que ser la propia Xelo Huertas la que convoque la Mesa de la Cámara, aunque no tiene por qué ser con carácter extraordinario así que no tiene motivos para hacerlo enseguida que vuelva de vacaciones y podría retrasarse aún más tiempo. En principio los plenos ordinarios no vuelven hasta febrero, pero está previsto que en enero haya al menos una mesa donde sí que se trataría el asunto. El lunes día 9 se verá su grupo parlamentario.

En Podemos confían en que Huertas no retrase su salida y esperan que aplique el reglamento sin oponerse. El secretario general en las Islas, Alberto Jarabo, recuerda que se ha vulnerado el código ético del partido y ha pedido una vez más que renuncie a su escaño y abandone el Parlament. Insiste en que Huertas ha antepuesto sus intereses personales.

