Cooper Walz: "Tras Rio yo mismo me pongo la presión de seguir en lo más alto"

Marcus Cooper Walz es el gran protagonista del deporte balear en este 2016 que está a punto de acabar. En SER Deportivos Baleares repasamos con él el año en el que se ha colgado el oro olímpico en la prueba K1-1000 metros de piragüismo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y también sus planes de futuro.

- ¿Cúantas veces ha visto o escuchado su carrera final en los Juegos de Río?

- Muchísimas, pero no me cansaré. Me sigue emocionando. Pensaba hacer la remontada pero no esperaba que me saliera tan bien. Indescriptible.

- Pero no era nada que no entrara en los planes, ¿no? Sabías que tu baza estaba en la remontada.

Sí. Llevaba todo el año compitiendo con esa estrategia y lo había entrenado así y salió bien. Es la carrera perfecta porque además acaba con la guinda del pastel que es conseguir la medalla de oro.

- Ahora tiene un problema, porque si con 21 años ya ha hecho su carrera perfecta, ¿qué le queda?

- Yo pensaba más en Tokio porque en piragüismo ir a los Juegos con 21 años es raro y ganar la medalla de oro todavía más. ¿Ahora qué me queda? Pues en Tokio intentaré igualarlo y si puedo luchar por dos medallas en otra embarcación, pues mejor.

- ¿Le ha cambiado la vida?

- Mi vida cambia radicalmente. Nada más cruzar la linea de meta ya me cambió. Ahora me conoce muchísima más gente, no solo a nivel balear sino a nivel nacional e internacional. Lo más importante es ya mi forma de enfocar los siguientes años, mi ambición, mis objetivos que ya siempre serán más ambiciosos queriendo estar siempre arriba e intentar repetir ese resultado en Tokio y también el los mundiales de cada año.

- Además de en lo deportivo, también le habrá cambiado en lo personal. ¿Cómo lo gestiona?

- Por suerte soy una persona tranquila y como ya había ganado algunas medallas antes me he ido introduciendo poco a poco a este cambio. Lo llevo lo mejor que puedo y se me da bien, porque disfruto muchísimo no sólo de competir y ganar sino también de todo lo que conlleva: reconocimientos, galas... Intento decir que sí a todo y lo vivo de la forma más positiva posible.

- Ahora siempre se le va a exigir ganar.

- Lo se. Hay que mantener la humildad. Lo conseguido va a costar muchísimo mantenerla y se me va a exigir el máximo cada año. Pero es una presión positiva que yo mismo me voy a exigir aunque quizá este año post-olímpico intentaré estar más relajado pero en los próximos años intentaré mantenerme en lo más alto y en Tokio intentaré repetirlo, pero jamás prometeré que lo vaya a repetir.

- ¿En Tokio puede competir formando pareja con Saúl Craviotto?

- Sí que hay opciones pero quiero dejar claro que no es seguro aún. Quedan cuatro años. El caso es que ahora hay dos distancias olímpicas. Mil metros que es lo que hago yo y doscientos metros que es lo que hace Saúl Craviotto. Están pensando en Tokio cambiar el K4 de mil metros por el K4 de quinientos metros. A los dos se nos da bien la distancia de quinientos metros y los dos podríamos coincidir en esa embarcación de cuatro personas.

- Qué objetivo tiene para 2017?

- Disfrutar de todo lo que ha llevado la medalla y, aunque seguirá entrenando fuerte, quizá me lo tome un poco más de relax. Espero que me respeten las lesiones y sigue habiendo competiciones importantes y seguiré con el objetivo de estar lo más alto.

- Ahora entrena en Mallorca.

- Sí. Este año he pedido entrenar más en casa porque llevo cinco años en Madrid porque es donde entrena el equipo de mil metros y ahora quería estar más cerca de la familia y de la gente de siempre.

- ¿Qué hace cuando se baja de la piragua?

- Soy un chico muy normal y me puedes llevar a cualquier lado. Intento dedicar el poco tiempo libro que tengo a estudiar un grado superior de administración y finanzas. Cuando se acabe el deporte el deportista tiene que poder hacer algo más.

