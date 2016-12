José López: "Sólo recibimos migajas"

El alcade del municipio de Cartagena, basándose en datos ya publicados por diferentes grupos parlamentarios, indicaba que el porcentaje de ejecución de los presupuestos regionales está entre el 28 y el 33%. Según esto, el alcalde entiende que se demuestra que el gobierno es incapaz de gestionar su propio presupuesto y que estos no son más que un instrumento propagandístico.

Por su parte el doctor y profesor de Economía de la Universidad Politécnica, Antonio García, indicaba que los presupuestos ya parten de una estimación desmasiado optimista de los ingresos, que por ejemplo, el año pasado fueron más de un 9% inferiores a lo que etaba previsto en principio. Indicaba también que el grado de ejecución en las infraestructuras de Cartagena es del 56%, es decir, de cada dos euros que decían que se iban a dedicar al municipio solo han destinado uno.

Según el alcalde que gobierno central no ha querido atender ninguna de las peticiones del municipio. Dice que en los presupuestos solo hay "migajas" para Cartagena y que además luego ni siquiera las recibe. Se quejaba también de la falta de transparencia de los presupuestos, al no incluir el gasto territorializado ni en el año 2016 ni en el 2017.

El alcalde repasaba también las cinco enmiendas al presupuesto de 2016 relacionadas con el municipio de Cartagena: el Hospital del Rosell con una dotación de 5 millones de euros, el Centro de Parkinson con 25.000, la ZAL con 660.000, el Anfiteatro 40.000 y San Ginés de la Jara con otros 60.000, de las cuales dice que el grado de ejecución ha sido en todos los casos de un 0%.

Por su parte el alcalde hace un llamamiento a los grupos de la oposición de la asamblea a que obliguen al gobierno a cumplir con lo aprobado, porque el PP no tiene mayoría absoluta en la Asamblea. Añadía que, si no lo hacen, al menos no presumieran de haber conseguido enmiendas para Cartagena, porque luego no se aplican.

