El PSOE propone a Fernando Martín Adúriz para la Fundación España-Duero

Equipo de gobierno y Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia discrepan sobre quién tiene que representar al consistorio en la Fundación España-Duero. Los populares se decantan por el ex diputado provincial Miguel Ángel Becerril con el argumento de que ya no tiene vinculación política. Los socialistas no comparten esta visión y proponen al psicoanalista y vicepresidente del Ateneo de Palencia, Fernando Martín Adúriz.

Pero además el PSOE ha hecho otra propuesta llamativa: que se adelanta el horario de los plenos municipales para la debida conciliación de la vida laboral con la familiar. La propuesta llega en pleno debate sobre la necesidad de que los horarios laborales acaben en España a las 18:00 horas, planteamiento que ha surgido del propio Gobierno del país. Los plenos en Palencia comienzan a las 19:00 horas y en ocasiones se extienden hasta altas horas de la noche.

