San Sebastián aprueba los Presupuestos de 2017

El Ayuntamiento de San Sebastián ya cuenta con el presupuesto para el ejercicio del año que viene. Se ha aprobado hoy en la sesión plenaria, después de que fueran desestimadas las enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu e Irabazi. EL presupuesto, que cuenta con 416.260.408,47 euros, es un 10% mayor que el de 2016, en el que además, “priman las inversiones para consolidar la recuperación económica, y fortalecer el gasto social”. Así lo ha afirmado hoy el concejal de Hacienda y Finanzas, Jaime Domínguez-Macaya.

El concejal Domínguez-Macaya ha recalcado que “el equilibrio presupuestario está garantizado”, y ha subrayado el esfuerzo inversor que se ha realizado en el presupuesto, porque los gastos de capital crecerán un 47,32%, mientras que los gastos corrientes solo lo harán un 2,41%. Además, Macaya también ha resaltado “el Gobierno municipal ha alcanzado acuerdos con todos los grupos municipales”, por lo que, al documento se incorporarán 61 enmiendas por un valor de 2.3 millones de euros, lo que según Domínguez-Macaya “demuestra el esfuerzo negociador del gobierno para sumar a todos los grupos de la oposición al proyecto final”.

Aunque el presupuesto se ha aprobado, lo cierto es que no todos estaban del todo conformes. EH Bildu e Irabazi han presentado sendas enmiendas a la totalidad que no han salido adelante. Según la portavoz de EH Bildu, Amaia Almiral, “el proyecto no es lo suficientemente seguro, abierto, sostenible, solidario y avanzado”, y “ahonda en un modelo de ciudad en el que prima más el negocio sobre las personas, olvida necesidades, y da más espacio al interés privado”. Amaia Martín, de Irabazi, cree además que el Ayuntamiento ha perdido, una vez más la oportunidad de destinar este incremento previsto en los ingresos para hacer frente a las necesidades sociales que tiene Donostia, y ha recalcado, además, que “el modelo de ciudad que el gobierno refleja en sus presupuestos no es sostenible a largo plazo”.

838 millones de euros para gipuzkoa en 2017 Patricia Zurutuza También en las Juntas Generales de Gipuzkoa se ha aprobado hoy el proyecto de Presupuestos para 2017 de 838 millones de euros, lo que supone un incremento en 25.6 millones de euros respecto a 2016. Ha salido adelante gracias a los votos favorables del PNV y PSE. Por su parte el PP se ha abstenido, y EH Bildu y Podemos han votado en contra. El proyecto se ha aprobado con las modificaciones planteadas por el PP, un total de 14 enmiendas que tienen un valor de 2.59 millones de euros, aunque la mitad van destinados a programadas de Promoción Económica. La portavoz del PNV, María Eugenia Arrizabalaga ha calificado el Presupuesto que se ha aprobado como el “más social que ha habido nunca”. El Gobierno Foral gastará 507 euros por guipuzcoano en políticas sociales. Además, según ha añadido Mikel Arrizabalaga, el Presupuesto “responde a los retos de la sociedad guipuzcoana, para apuntalar la recuperación económica y fortalecer el bienestar social”.

Domínguez-Macaya por su parte, ha afirmado que “el presupuesto para este 2017 es el más social de los últimos cinco años”. Concretamente, se han destinado 4.053.000 euros más que en 2013, lo que supone un 6.5% del total.

Además, según el concejal, estos presupuestos también reflejan la apuesta del ejecutivo local por el impulso de la vivienda. Concretamente, Donostiako Etxegintza contará con 11 millones de euros más. También se invertirá en la modernización de la administración, y en la cultura. En esta área el presupuesto se incrementa en 2 millones de euros para gestionar el legado de la Capitalidad Cultural.

En Ayuntamiento también destinará dinero a más de 140 inversiones. Entre éstas, destacan los 8,7 millones de euros dedicados a la urbanización de Ezkuzaitzeta, la concesión urbanística de Txomin Enea o las construcciones de los ascensores de Aiete y Larratxo, aunque también se incluyen, entre otros, la mejora de la red de bidegorris, las tareas de asfaltado, la mejora de centros escolares, la renovación de hogares de jubilados, la boulevarización de la travesía de Loyola, la ordenación de Sagüés o la instalación de la oficina de turismo en el edificio consistorial.

