No hi haurà nous impostos sobre la sanitat a curt termini

El Govern no preveu impostos al tabac i a les begudes ensucrades a curt termini.

El cap de l'Executiu, Antoni Martí, també ha parlat aquest dijous al seu esmorzar amb la premsa dels projectes per al proper any.

Un dels més importants és la reforma sanitària, que els demòcrates hauran de fer finalment sols, ja que el pacte d'estat no ha reeixit i no tindran el suport de l'oposició.

Martí ha volgut matisar aquest dijous que el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, va presentar un "nou model sanitari", i que de moment "no n'hi ha cap altre d'alternatiu", per tant, tirar endavant. Ara bé, abans de posar impostos per finançar la sanitat, el cap de Govern ha dit que es tiraran endavant les mesures per "l'eficiència i la racionalització" com pot ser per exemple el metge referent.

Per tancar un calendari de les diferents accions a dur a terme de cara al mes de gener hi ha previstes reunions entre el Ministeri de Salut, la CASS i el SAAS .

Finalment, el cap de Govern ha reiterat que no pretenen apujar les cotitzacions en aquesta legislatura, però ha assegurat que, "tard o d'hora", la decisió s'haurà de prendre.

Un dels altres grans projectes de l'inici del 2017 és la modificació de la llei de competències i transferències amb els comuns. Martí ha explicat que demà es reuneix amb els cònsols per fixar un calendari i crear el grup de treballa tres bandes, del qual hi ha de formar part el Consell General.

