Cosan al·lega confidencialitat per no respondre als consellers

La directora de l'INAF, Maria Cosan, al·lega confidencialitat per no respondre les preguntes dels consellers generals sobre els clients bloquejats a Vall Banc.

Segons han explicat fonts properes a la comissió especial de vigilància, la compareixença d'ahir al matí va durar mitja hora i els mateixos parlamentaris la van decidir suspendre després de veure que Cosan no responia a les seves qüestions.

La compareixença havia de servir perquè l'INAF donés més informació sobre la renda variable que es troba bloquejada a Credit Suïsse. Però la directora de l'organisme es va acollir a la confidencialitat que li exigeix el seu càrrec per no respondre a les preguntes. De fet, segons les mateixes fonts consultades, aquesta compareixença va ser titllada de presa de pèl per part d'alguns dels consellers assistents.

