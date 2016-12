Albert Ferré manté que l'objectiu principal d'aquesta temporada és la permanència

En cas de guanyar el partit ajornat davant del Llagostera B el proper 4 de gener es col·locarien primers.

El president de l'entitat ha fet un balanç positiu del que portem de temporada i diu que no entrava dins dels seus plantejaments estar on s'està actualment. Malgrat que no amaga la il·lusió que li faria poder aspirar a fites més grans com l'ascens, vol ser prudent i diu que primer s'ha de certificar la permanència.

Pel que fa a la incorporació d'algun nou jugador, després de les lesions de Cisteró i Uri, no ha tancat la porta, tot insisteix que no estiraran més el braç que la màniga pel que fa a l'economia i ha recordat que si és necessari es recorrerà a algun jugador del juvenil.

Finalment, pel que fa a la demanda per escrit de l'expresident Lluís Espanya, en què reclama que se li retornin uns 200.000 euros que va posar de la seva butxada, Albert Ferré, diu que no poden reconèixer cap deute fins que no s'aportin els documents que ho acreditin.

