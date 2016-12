Son días de eso. Si se emborracha la abuela, si Aznar se sale del grupo, si se baila con el jefe, si vomita tu cuñada, si se tiran tres petardos, si se empalma en Nochevieja, si se calienta la Infanta. ¡No pasa nada! ¡¡Porque son días de eso!!

“Que ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar este país”, eso ha pedido por los Reyes la Cristina hermana emérita. Algo para lo que todavía tendrá que esperar porque aunque el niño nace el 24 todos sabemos que los Reyes en España vienen siempre con una “mijita" de retraso. Que la Justicia es como tu Eleni: lenta y acostumbrada a que todo el mundo intente saltársela.

Y si puede Urdangarina ¿por qué no hacerlo nosotros?… Que yo la he visto hasta fina… qué elegancia… qué nobleza. Igualito que en plebeyo, que traducido resulta “Estoy de esta gente hasta el coño”. Y se dice sin problemas… porque ahora, ahora son días de eso. Y es que también te lo digo, no entiendo tanta molestia, si en España sobra gente con ganitas de pisarla. Anda y huye. No te agobies, como hiciera el “bisabuelo”. Que esta gente en cuanto la cosa se complica les pica la corona y hasta al patriotismo y les entra una prisa que todavía resuena aquel dicho de “¿Dónde vas tan ligero Alfonso XIII?”.

CADENA SER

Si se pelean los primos, si no te hablas con la Reina, si tu hermano no te junta, si tu padre se calienta, si Froilán no para quieto, si tu marido revienta: ”Cristina dile a tu padre que no me saque la lengua”, si han sentado a Marichalar en el lado bueno de la mesa, si tu madre pobrecita pega cuatro bocinazos porque pierde la “pacencia”. “No podemos ser una familia normal, joroña que joroña, cualquier año nos quedamos sin Nochebuena, como a mi se me crucen los cuernos”. Si te pasa todo esto, no le eches la culpa a España, tiene que ver con las fechas..porque ahora son días de eso.

Si te encuentran las facturas, si no te acuerdas de nada, si todo fue por amor, si firmaste documentos, mejor que eso que dijiste de “No me consta, no me acuerdo”, contestando 4 cosas de lo que eran 400… Haberle dicho al Juez Castro… señoría todo pasó entorno a los Reyes… y seguro que en sentencia aparecería: “Absuelta la Gran Infanta, porque aunque cómplice y consciente, a fin de cuentas… son días de eso”.

Fdo: un humilde bufón del Reino, que está seguro de que los Reyes de verdad me traerán muchas cositas porque soy un niño bueno y a estos de mentira mucho carbón porque si de algo estoy seguro es que durante todas estás tropelías… los Reyes los estaban viendo.

Comentarios