Teresa Rodríguez demanda a un empresario por una agresión sexista

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que ha emprendido acciones legales contra el empresario Manuel Muñoz Medina, director general de Guadarte, por una "agresión" machista al abalanzarse sobre ella y simular besarla. Rodríguez ha relatado en su página de Facebook que el pasado martes acudió a la Cámara de Comercio de Sevilla para asistir a un acto al término del cual, cuando se disponía a marcharse, una trabajadora de la entidad le dijo que el presidente de la misma, Francisco Herrero, le quería "enseñar las instalaciones".

Según ha detallado en el escrito "Ninguna agresión sin respuesta", Rodríguez respondió que debía marcharse, pero ante la insistencia decidió subir a excusarse ante Herrero a la primera planta del edificio, donde se encontraban reunidos varios hombres, "presumiblemente empresarios socios de la Cámara de Comercio". Tras saludar a Herrero y excusarse por su marcha inmediata, la dirigente de Podemos se dispuso a irse cuando dos hombres que dejaban la reunión le salieron al paso y uno de ellos "directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio", ha escrito Rodríguez.

La líder andaluza de la formación morada ha añadido que el empresario presumió de conocerla al haberla visto en la tele y ha detallado que se sintió "humillada, ultrajada y con deseos de salir de allí", antes de lo cuál el hombre le entregó una tarjeta corporativa en la que figuraba su nombre y su cargo. Rodríguez ha denunciado que la única que reaccionó fue la trabajadora que la acompañaba y que el presidente de la Cámara de Comercio "se limitó a seguir la broma" mientras otros tres hombres "ríen por una situación que me resulta humillante y degradante", ha relatado, por lo que abandonó las instalaciones "impactada y ofendida".

En su escrito la dirigente de Podemos ha señalado que el único lugar en el que la han agredido de esta forma "ha sido precisamente en un entorno institucional como este" y ha cursado una queja en la Cámara de Comercio que su presidente respondió reconociendo los hechos y pidiendo disculpas por no haber reaccionado de otra manera. "Es una obligación no dejar pasar actos de este tipo por su claro cariz sexista y por formar parte de lo que consideramos violencias machistas. Entiendo que luchar contra las violencias machistas supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso y es por ello que lo hago público", ha concluido.

"Estaba ebrio. Me he pasado siete pueblos"

CADENA SER

En declaraciones a Elindependiente.com, el empresario denunciado, que dice sentirse "totalmente avergonzado", tacha el incidente de "broma desafortunada": "Estaba ebrio. Me he pasado siete pueblos". Manuel Muñoz reconoce así los hechos y lo atribuye todo al alcohol llegando a decir: "Se me fueron los cables. Hice eso como me podía haber vestido de payaso y haberme subido a una silla". El presidente de Guadarte asegura que le pedirá perdón a Teresa Rodríguez tras los días de fiesta y dice no tener problema en ir a Cádiz si el caso acaba en los tribunales.

Posteriormente, Muñoz ha dado más explicaciones en 'Hora 25'. El empresario ha calificado el incidente de "broma del muy mal gusto" y ha reiterado sus disculpas aunque ha dicho que no acorraló a Rodríguez. "Lo reconozco y pido perdón, las veces que haga falta. Estoy muy arrepentido". El empresario, sin embargo, ha negado que acosase a la política. "Jamás he acorralado a ninguna mujer. Besé mi mano sobre mi boca, no a ella. Simulaba que le daba un beso. Esa es la broma. Desde lejos podía parecer que la estaba besando, como una película. Estoy muy arrepentido porque no acostumbra a hacer eso. Si ese día me pasé le pido perdón. Soy un empresario y mis 72 años no me permiten hacer estas cosas. Pido perdón a ella y todas las señoras que se puedan sentir ofendidas.

Agradece el apoyo recibido

A través de su cuenta de Twitter, Teresa Rodríguez ha agradecido el apoyo y las muestras de solidaridad recibidos tras denunciar la agresión machista y ha dicho que no es una "causa sólo personal".

Gracias a todas las personas y organizaciones que se han solidarizado conmigo. Esto no es una causa sólo personal. Hay que provocar cambios. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 24 de diciembre de 2016

También ha recibido el apoyo de dirigentes de otros partidos, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que destacó que "los comportamientos machistas no tienen cabida en nuestra sociedad".

Comentarios