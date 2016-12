Empresaris, altura de mires i un "pre-concurs"

No sé jo que pensaran de la moguda eixos empresaris de referència de la Comunitat Valenciana. Eixos que són exemple i model de la moguda del "pre-concurs" de la patronal autonòmica CIERVAL... Castelló i Alacant, les provincials, gastaren diners de cursos de formació, diners públics, en altres coses. Castelló arribà a un acord però Alacant està estirant la corda... I l'última del seu president és tremenda: que la culpa de tot la té el president de l'autonòmica per no dir les coses clares. En altres temps el victimisme, el "puta València", i el "no nos quieren" podrien valdre. Hui ja no. Hui ja som majors i en una història com aquesta, en joc està la pervivència de la patronal autonòmica, eixe discurs no cap. Tampoc crec que siga bo que València estiga ara presumint i traguen pit. És clavar l'ungla en la mateixa ferida. Cal altura de mires. Cal revisar formes i maneres. Cal una revisió de model i una renovació de les estructures de la patronal. Val el terme modernització.

