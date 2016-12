El PP se lía con las muñecas

Vivimos en una sociedad de consumo en la que abundan los estereotipos. Lo vemos estos días navideños en la publicidad. Por eso es bueno de vez en cuando advertir a los consumidores de esta circunstancia, animarlos a hacer una compra responsable, sin dejarse influir, también en el caso de los juguetes.

Y eso es lo que persiguen las 2 campañas puestas en marcha por el Ayuntamiento, y no el imponer la compra de uno u otro juguete, como ayer insinuó en el pleno el portavoz del PP Eusebio Monzó, poco acertado, la verdad, cuando dijo que no es apropiado regalarle a un niño una muñeca. Tengamos en cuenta una cosa: un juguete no solo entretiene, también educa. Debe estimular la imaginación, la creatividad, independientemente de que tenga falda o tenga ruedas.

