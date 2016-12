Ximo Puig anuncia un plan para frenar la “fuga de cerebros”

En una entrevista a la SER emitida el día de Navidad el President Ximo Puig asegura que los valencianos y valencianas viven un poco mejor que hace un año, que el Consell ha contribuído con algunas de sus medidas, pero que todavía hay cosas por mejorar, como el paro, los salarios o la situación de cientos de jóvenes forzados a trabajar en el extranjero. Para ellos anuncia un programa para que regresen a casa.

Pactos

Asegura el President de la Generalitat que se ha de aprovechar que 2017 y 2018 son años sin citas electorales y por tanto propicios para los grandes pactos con todas las fuerzas políticas. Pone como ejemplo la reforma de la Constitución, una nueva ley de educación o el cambio del modelo productivo. Afirma Puig que no hay que tener miedo al diálogo, que pactar no es traicionar.

Conferencia presidentes

El Consell quiere que la financiación autonómica sea el principal asunto que se aborde en la conferencia de presidentes. Foro que, asegur, debe ser el instrumento federal que resuelva los problemas de las autonomías. Asegura Puig que se debe convocar de forma periódica, no cuando le parezca oportuno al presidente del Gobierno.

Financiación autonómica

Sobre la financiación autonómica, afirma que no aceptará un sistema que no sea equitativo. Puig llega a decir que con la infrafinanciación se está incumpliendo la Constitución. Asegura que la discusión de este asunto no se ha de abordar solo desde la perspectiva autonómica, sino desde la óptica de la financiación de todas las administraciones públicas.

PSPV-PSOE

Otro anuncio: El President Puig avanza que al inicio del año se firmará la actuialización del Acord del Botànic. Y un tercer anuncio: confirma que se presentará a la reelección al frente del PSPV.

Puig, que asegura que no ha sido especialmente activo contra Pedro Sánchez. Asegura que con él ha tenido un único desencuentro: cuando le impidió que los socialistas valencianos se presentasen en una lista conjunta con otras fuerzas en el Senado. Puig afirma que cooperará con el PSOE pero que el partido no es ahora su gran prioridad.

Consell

Puig asegura que la imagen del Gobierno Valenciano ha mejorado gracias al mestizaje, aunque reconoce disfunciones. En cualquier caso pide generosidad a todo su gobierno del que está orgulloso.

Corrupción

Preguntado por los casos poco éticos que han salpicado a su partido, como el del gerente de Divalterra Víctor Sahuquillo, afirma que hay que poner las cosas siempre en su sitio para evitar la extralimitación que puede acabar deformando la realidad. Eso sí, reconoce que ahora más que nunca tienen que ser muy exigentes con los suyos.

Sanidad

Y, a pesar de que algunos dirigentes de su gobierno han creado alarma con la sanidad que se presta en las áreas de salud privatizadas. Puig hace un llamamiento a la calma.

Reciclado

Más preocupado se muestra Puig por los residuos. Pide un acuerdo dialogado para el polémico sistema de reciclado de envases pero sobre todo ser conscientes del problema global.

Juego

La entrevista termina con un juego. Al President le pedimos que elija de entre 2 personajes para pasar la próxima Nochevieja.

La entrevista, realizada por el Redactor Jefe de la SER en Valencia Julián Giménez, ha sido grabada en el salón dorado del Palau de la Generalitat con la colaboración de todo el equipo del TAU, el Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València

Momento de la entrevista grabada en el Palau de la Generalitat / CADENA SER

