Cinco planes para estas fiestas

Nochebuena, Navidad, segundo día de Navidad y vacaciones escolares. Para muchos un sueño y para otros un poco pesadilla. Aunque nosotros pensamos en todos y aquí proponemos cinco planes para disfrutar de estos días que tenemos por delante.

FERETES I CANÇONETES

Cartell Feretes i Cançonetes 2016 / FERETES I CANÇONETES

El Palau de la Música se abre los días 28 y 29 de diciembre para el público más exigente: los niños. Es el Festival Feretes i Cançonetes que reúne en sesiones de mañana y tarde actuaciones de grandes ídolos infantiles como Dani Miquel, Rodamons, Marieta Ganduleta, Rondaballs, Domisol sisters, Autupa, Auxili, etc… todo un planazo para acercar a los más pequeños incluso el jazz con Sedajazz y Jazzejant amb xiquets.

PINOXXIO

Pinoxxio de Ananda Dansa / ANANDA DANSA

Avalado por siete premios Max y tras triunfar por donde ha pasado, llega al teatro Principal, del 27 al 30 de diciembre, el Pinoxxio de Ananda Dansa. Una versión muy cercana al espectador actual basada en el Pinocchio de Collodi protagonizado por Ana Luján, Toni Aparisi, Paloma Calderón, Esther Garijo, Miguel Machado, Cristina Maestre y Sara Canet y con música en directo, con el Ensemble de la Orquesta Sinfónica Verum. Una gran apuesta para toda la familia

TWO LADIES OR NOT TWO LADIES

Noèlia Pérez y Josep Zapater, protagonistas de Two ladies or not two ladies / TEATRE MICALET

Y al margen ya de las ofertas para todos los públicos, no podemos dejar de recomendar Two Ladies or not Two Ladies, el espectáculo burlesque protagonizado por Noèlia Pérez y Josep Zapater que regresa al escenario del Teatro Micalet con nuevas colaboraciones de Carles Alfaro y Rodolf Sirera. Público y crítica a veces no suelen coincidir pero no ocurre en este caso en el que la música es el hilo conductor de una historia en la que una diva de la canción, alcohólica y caótica, pretende hacer una gira mundial con una tímida aunque brillante pianista que no es lo que parece y esconde un secreto sobre su tendencia sexual. Hasta el 8 de enero en el Micalet y además con función especial para Nochevieja.

VIAJE A NUNCAJAMÁS

Elenco "Viaje a Nuncajamás" / SALA RUSSAFA

La compañía Arden ha estrenado este jueves en la Sala Russafa la pieza que pone fin a la triología sobre teatro político en el que revisan clásicos de la literatura en un tono de crítica social sobre la actualidad. Se trata de ‘Viaje a Nuncajamás’, una adaptación en la que un maduro Peter Pan, que tuvo que salir del país para poder crecer y desarrollarse profesionalmente, vuelve de su exilio llamado por Campanilla, una activista que desea recomponer Nuncajamás, un país dividido y paralizado después de que los distintos estamentos sociales se unieran en pequeños reinos aislados dando lugar a Comunicomia, Burocracia, Empresaria, Terra Mística y Armania. Un espectáculo en el que la música tienen un papel predominante con banda en directo. Hasta el 15 de enero.

VIU LA MÚSICA

El ciclo 'Viu la música' llevará música en directo a cinco museos de la ciudad / MUSICAPROCV

La Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana, colectivo que representa a las principales promotoras de música en directo de la ciudad, ha organizado un ciclo musical que, bajo el título ‘Viu la música’, pretende dar a conocer diferentes proyectos musicales valencianos en diferentes espacios museísticos que forman parte de la Red de Museos y Monumentos Municipales de la ciudad. El ciclo se desarrollará hasta el 4 de enero en cinco museos: el Museu de la Ciutat, l’Almoina, las Atarazanas, el Palau de Cervelló y el Museu d’Història de Valencia. Mireia Vilar, Ona Un,a INèrcia, Musicants, Naima y el Cor Alameda & Erin Corine presentarán sus proyectos musicales en estos conciertos que serán gratuitos y para todo tipo de públicos.

Comentarios