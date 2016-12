Photo Bull y varios trabajadores acuerdan su desvinculación

La empresa Photo Bull, que compró la fotovoltaica toresana Pevafersa en la liquidación de su concurso de acreedores, sigue buscando financiación. Lo último, una negociación con un supuesto grupo de inversión árabe. Su falta de soporte económico ha provocado que buena parte de la veintena de trabajadores contratados en su día, se están desligando de su relación contractual.

El miércoles pasado, el Juzgado de lo social de Zamora registró un acuerdo previo entre la empresa y varios trabajadores para la extinción de relaciones laborales. Llevaban meses sin percibir su salario. Igual que los que aún aguantan.

El futuro inmediato de Photo Bull depende ahora de un acuerdo con un grupo inversor árabe, según apuntaba a esta emisora el responsable de la sociedad, Laurentino Fernández. Hace tres meses, cuando la mayoría de la veintena de empleados decidía no aguantar más y emprender acciones para desligarse de la empresa, el propio Laurentino Fernández decía que tenían un acuerdo de “financiación inminente” con varios socios.

Parece que aquel acuerdo no llegó y ahora Florentino Fernández ha apelado a la discreción para no desvelar detalles y no interferir, ni perjudicar, la negociación con ese supuesto grupo inversor árabe para la venta de la antigua Pevafersa.

Y si los trabajadores no perciben sus salarios y se desligan de Photo Bull, la empresa tampoco habría abonado los 10 millones de euros acordados con la administración concursal para la adquisición de las instalaciones de Pevafersa. Siempre han dicho que no tienen marcado un plazo determinado para ejecutar ese pago.

Comentarios