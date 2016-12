Incertidumbre en la plantilla de Nissan

"Estamos muy preocupados porque la incertidumbre sigue y cuando más tiempo pasa nos damos cuenta que esta en peligro la continuidad de la planta". Quién así se expresa es el Presidente del Comité de Empresa de Nissan, Rubén Zazo. Y es que este 22 de diciembre ha sido el último en el que, de momento, la factoría abulense ha fabricado el NT 500, el camión que se aseguraba hace dos años iba a garantizar el futuro de la planta abulense y cuya producción se ha "congelado que no cancelado" según la empresa.

Un cambio semántico que no tranquiliza a los trabajadores. El argumento dado por la empresa, en declaraciones a la Agencia Efe, es que el motor del vehículo no cumple con la regulación de emisiones de la Unión Europea. Para Rubén Zazo este no es argumento válido puesto que "cada cierto tiempo en Europa sale normativa nueva y hay que adaptar los vehículos, es algo que se hace habitualmente en este sector".Según Zazo "la compañía nos ha dicho que no es productivo".

El fracaso del nt 500 La asignación de la construcción del NT500 a la factoría abulense supuso una inversión de 100 millones de euros. Hace tres años salía la primera unidad de las 100.000 que se preveían para toda la vida industrial del camión. Un proyecto que, según dijeron los responsables de la empresa en aquel entonces, aseguraría el trabajo en la factoría abulense durante diez años, con el mantenimiento de los puestos de trabajo. Al final han sido solo 7.000 unidades las producidas.

Para el presidente del Comité de Empresa las perspectivas a corto plazo son "fatales" ya que no ha llegado ni la producción de largueros ni de ejes prometida por la empresa y ahora dejan de producir el NT 500. Esto supone que para el primer trimestre de 2017 y "según las previsiones sobran diez días de trabajo". A medio plazo las perspectivas tampoco son más halagüeñas puesto que lo anunciado por la empresa es que el Cabstar se dejaría de producir en 2019.

Desde el Comité de Empresa piden "claridad y transparencia total" a la empresa sobre sus planes de futuro en Ávila. Además exigen a las administraciones que obliguen a Nissan a cumplir con los compromisos adquiridos.

Todo parece indicar que habrá que esperar el mes de marzo para conocer la decisión de Nissan. En esa fecha finaliza el año fiscal japonés y será cuando se den a conocer "un conjunto de decisiones al más alto nivel" según recoge la Agencia Efe citando fuentes de la propia empresa, decisiones que afectarían no solo al futuro de la planta de Ávila sino también del Plan Industrial y las operaciones de Nissan en España.

