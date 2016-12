El Partido Popular aprueba en solitario los presupuestos de la Diputación

El Partido Popular ha sacado adelante los presupuestos de la Diputación Provincial para el año 2017, únicamente con los votos a favor de sus diputados. PSOE y UPyD prefirieron la abstención, Trato Ciudadano, Izquierda Unida y Ciudadanos, votaron en contra.

En el capítulo de gasto, el montante supera los 52.450.000 €, un 1'7% menos que este año, mientras que el de ingresos, vienen condicionado por el hecho de que todavía no han presentado sus presupuestos ni el gobierno regional ni el nacional.

El 23% del total llegará directamente a los municipios, unos 12'5 millones €. El 30% se destinará a pagar la nómina de los 400 trabajadores de la institución, supone unos 16 millones de euros. Y el año que viene destinarán 3'5 millones € a amortizar deuda, con lo que la institución situará el nivel de endeudamiento por debajo de los 10 millones de euros, la cifra más baja de los últimos 25 años.

En 2017, se mantendrán las tres principales líneas de apoyo a los municipios, el Plan Extraordinario de Inversiones con 5 millones 600 mil euros, el Plan de Empleo con 2 millones de euros y las Ayudas al Gasto Corriente de los ayuntamientos, con 1'2 millones.

Para el portavoz del Partido Popular, Juan Pablo Martín, son unos presupuestos que velan por los intereses de los municipios y eminentemente sociales.

En el debate han tomado parte los diferentes portavoces del resto de los grupos políticos. Para Rubén Arroyo, portavoz de Trato Ciudadano, no existe ningún plan para la provincia y considera que son los presupuestos del Partido Popular, ya que no ha habido apenas acuerdos. Alberto Becerril, de Ciudadanos, se ha quejado de la poca antelación con la que recibieron el borrador de presupuestos; Carlos Moral, de UPyD, ha centrado su intervención en recomendar al Partido Popular que la prioridad de la Diputación, debería de ser el empleo; Santiago Jiménez, de Izquierda Unida, considera que los incumplimientos de la Junta de Castilla y León, condicionan seriamente los presupuestos, que no se preocupan por los municipios; y por último Jesús Caro, del PSOE, apuesta por una provincia más industrial, frente a unos presupuestos que ha calificado de austeros y conservadores.

