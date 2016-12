Jesús Zapico, el mago de la lotería de Palomares del Campo

Los 35 décimos del 66.513, agraciados con el premio gordo de Navidad que han tocado en Palomares del Campo, fueron comprados por Jesús Zapico, un hombre jubilado que vive en Madrid, desciende de este pueblo al que vuelve para pasar sus vacaciones. Se han repartido entre los vecinos del pueblo y entre sus dos hijos a los que regaló dos a cada uno. Asegura que está feliz y que ya se puede morir tranquilo.

Jesús vive en el paseo de la Esperanza de Madrid, en frente de la administración de Lotería que ha repartido el premio. Él lleva abonado a este número quince años. Lo juega todas las semanas. Sin embargo asegura que no se quedó ningún décimo pero que no le importa porque con la pensión que tiene le sobra y lo único que quiere es que no les falte a sus hijos y a sus vecinos de Palomares. Vecinos, por cierto, que han pedido al ayuntamiento que ponga el nombre de Jesús Zapico a una de las calles del pueblo.

Comentarios