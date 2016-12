Al Baskonia le salió cruz en el OAKA

Después de varios partidos ganando en finales apretados, la suerte dejó de sonreír al Baskonia Derrota que bien pudo ser un triunfo, porque la decidieron pequeños detalles y una jugada final donde Beaubois no encontró la inspiración. Se pone fin a una racha de seis victorias, pero el equipo azulgrana supo competir y estar a la altura de uno de los grandes favoritos y en una de las canchas más complicadas de Europa.

Entró bien el Baskonia en el partido con el 0-6 inicial, pero poco a poco se iba a encontrar con la buena actividad defensiva del Panathinaikos y la inspiración en ataque de Chris Singleton. El pívot americano se fue al descanso con 21 puntos, 13/15 entre todos sus tiros y 27 de valoración. Contra eso, un Baskonia coral en ataque, con Diop haciéndose fuerte en la pintura y elevando sus prestaciones defensivas, dejó el marcador a su favor en el descanso (37-41).

El dominio del rebote fue manifiesto (22-40), especialmente en Ilimane Diop, con 10 capturas y reivindicándose otra noche más. El canterano del Baskonia ha enlazado varios partidos rayando a un muy buen nivel y, de hecho, en el OAKA fue el pívot más utilizado por Sito Alonso. Enfrente estuvo el exbaskonista, Ioannis Bourousis, que tuvo una noche aciaga, de la que se fue con 3 puntos y -3 de valoración.

Sería otro exbaskonista quien acabaría prendiendo la mecha para el triunfo heleno. Mike James se fue con 17 puntos, muchos de ellos en momentos clave del encuentro. Como con el 40-49 que supuso la máxima renta en favor del Baskonia. Cuando amenazaba con romper el partido, el PAO tuvo una buena reacción liderada por James y su otro base, Calathes dando claridad en el juego de su equipo.

El último cuarto fue de equilibrio máximo, y que pudo caer en cualquier bando. Baskonia tuvo los últimos 15 segundos para apuntarse la victoria, pero no funcionó la jugada de Beaubois. No encontró claridad en su trayectoria hacia el aro. No fue la noche de Larkin, que se fue con 6 puntos, ni la de Voigtmann, que está algo más apagado en los últimos encuentros.

Ahora toca levantarse, porque toca despedir el año 2016 con dos partidos. El martes en Liga ACB contra Gran Canaria en la isla y el jueves en Euroleague contra el Maccabi en el Buesa Arena. La duda estará en si se recupera o no a Bargnani, que ya se ha perdido 13 de los 27 partidos en lo que va de temporada.

Panathinaikos: 69 (27+10+18+14): Singleton (23), Nichols (3), KC Rivers (4), James (16), Fotsis (-), Pappas (-), Feldeine (6), Gabriel (-), Bourousis (3) y Calathes (14).

Baskonia: 68 (18+23+18+9): Larkin (6), Prigioni (-), Voigtmann (6), Hanga (12), Beaubois (11), Blazic (-), Diop (10), Tillie (4), Shengelia (17), Budinger (-) y Rafa Luz (2).

Árbitros: Lamonica (Italia), (Eslovenia) y Hordov (Croacia). Eliminado Singleton por faltas personales (Minuto 39).

Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Euroleague disputado en el OAKA de Atenas ante 10.500 espectadores. El Baskonia queda con un balance de 9 victorias y 5 derrotas para quedar en quinta posición. El jueves cerrará la primera vuelta contra el Maccabi de Tel Aviv en el Buesa Arena.

