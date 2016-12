"Ars aspirandi"

En la cloenda de l’any dedicat al 700 aniversari de la mort de Ramon LLull, aquest cap de setmana fem una mirada, ajudats per experts, a la figura del pensador que va recórrer la Mediterrània i que passa per ser el pare d’Europa, així com als actes i reedicions de la seva obra que s’han fet durant el (set) centenari.

L’escriptora i medievalista Antònia Carré-Pons ens parlarà de la seva novel·la “L’aspiradora de Ramon Llull”, que apropa la vida del filòsof i matemàtic mallorquí i de la seva dona, Blanca Picany, a través de la història d’una parella de joves en l’actualitat.

Finalment, la Dolors Sans es posarà en la pell de Blanca Picany per fer un “plany” medieval de l’esposa que reclama la presència del seu home i pare dels seus fills.

