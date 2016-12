És un ocell? És un avió? És un superheroi!

En temps de bons propòsits, d’apuntar-nos al gimnàs i de plantejar-nos grans reptes, ens hem aturat a analitzar què representa la figura del superheroi en els nostres dies, partint del llibre del neuròleg Boris Cyrulnik titulat “(Súper) héroes. ¿Por qué los necesitamos?”

L’anàlisi la farem durant un recorregut per la llibreria Gigamesh, especialitzada en còmics i en “vici i subcultura”, acompanyats per Carlos Blázquez i entrevistant el propietari de la llibreria, Alejo Cuervo, que ens donarà la seva visió al respecte.

La ciència ficció ocuparà el Bloc d’actualitat, on parlarem del premi Ramon Muntaner escrit a quatre mans per Salvador Macip i Ricard Ruiz, “Herba negra”, i dedicarem una Mirada Petita a la literatura infantil que té el món del circ com a escenari i protagonista.

Comentarios