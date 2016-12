"En la final de Roma entre Barça y Manchester fui un espectador privilegiado, vi el partido sin pagar entrada"

Massimo Busacca, cap d'arbitratge de la FIFA, analitza al 'Què t'hi jugues!' els avantatges del videoarbitratge. Al Mundial del Japó s'ha fet la primera prova important, i ara què?

Massimo Busacca sobre la final de Roma entre Barça i United

"Fui un espectador privilegiado de la final entre el Barça y el Manchester porque vi el partido sin pagar entrada. Los jugadores no me generaron ningún problema. Una final en Roma, con Messi y Cristiano Ronaldo, un partido muy correcto, con pocas faltas,... ¿qué más puedo pedir? Ese partido se arbitró solo".

"He tenido más problemas en partidos de categorías inferiores que en grandes partidos con los grandes jugadores. Ningún gran futbolista me ha querido meter en problemas. Siempre se han dirigido a mí de manera muy correcta. Los problemas los he tenido con equipos que no jugaban bien e intentaban ganar con malas maneras".

El "¿por qué?" de Mourinho

"Sin querer entrar en casos concretos, en el fútbol, los grandes jugadores y entrenadores tienen emociones y a veces dicen cosas que uno no tiene que decir. Pero, al final, los resultados se ganan en el campo. Todo lo demás es como yo digo 'blablabla', por gente que no sabe y le gusta hablar".

La tecnologia al futbol



"La FIFA ha tenido el valor de empezar con la tecnología después de años en que el mundo del fútbol lo pedía. Esto es un experimento de dos años para ver cómo se puede implementar el VAR. ¿Cómo vamos a saber si funciona, si no lo probamos antes? Sería importante tener el VAR en el Mundial del 2018. El fútbol tiene que ser un deporte justo. Los equipos se juegan mucho en cada partido y no puede ser que un error arbitral cambie un resultado".

"En una competición de ocho partidos, como es el Mundial de Clubes, no ha habido ninguna situación que nos diga que el VAR no funcionó".

"El protocolo dice que sólo se aplica tecnologia con errores muy graves. Un gol que era gol. Un penalti. Una tarjeta roja. O una equivocación de apreciación con algún jugador. Si no, vamos a matar el fútbol".

"Lo que hay que mejorar del VAR es que hay muchos micrófonos abiertos y todo el mundo habla. A partir de ahora hay que dejar claro quién hace qué. Hemos hecho un esfuerzo increíble para aplicar la tecnología y ahora falta ir puliendo".

"No va a haber tiempo límite para tomar decisiones. No soy partidario de acotar un tiempo máximo. Hay decisiones que podrían cambiar una final de la Copa del Mundo. Un partido son 90 minutos. Y se juegan 60 de tiempo real porque todo el mundo pierde tiempo. Jugadores, entrenadores,... ¿No podemos perder unos minutos más para que el fútbol sea más justo? España lo sabe bien por lo que le pasó en el Mundial de Japón y Corea".

"En caso de duda, hay que decirle a los líniers que no deben señalar fuera de juego, deben dejar jugar y luego solicitar la tecnología. Porque si levanta la bandera y el árbitro pita, no podemos hacer nada. Pero si deja seguir y luego vemos que era fuera de juego sí que lo podemos arreglar".

"El árbitro es quien va a decidir en el futuro. Mataríamos el arbitraje si no fuera así. Son los árbitros los que tienen que aplicar el VAR. No tenemos previsto que los equipos puedan pedir revisar jugadas. Debemos poner árbitros Top delante de las cámaras. Y que puedan avisar al árbitro principal. Cuatro árbitros en el campo. Y delante de las cámaras, van a estar dos árbitros más. Y tienen que ser dos árbitros Top. Si ponemos más gente, al final, habría más árbitros que jugadores".

"La no tarjeta a Ramos fue un error de comunicación entre los árbitros. Lo explicaron ellos. Esas son las cosas a pulir. Pero los árbitros han hecho un gran esfuerzo. En esa jugada, el VAR no debe intervienir porque son cuestiones de interpretación del árbitro. Es el árbitro quien interpreta si una jugada es tarjeta amarilla o no lo es".

Les protestes dels jugadors



"El árbitro moderno tiene que hablar con los jugadores y entender que las pulsaciones van muy rápido. Es importante poder dialogar en un campo. De algún modo, el árbitro tiene que ser un poco psicólogo".

