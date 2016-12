José María González: "Te reprueban los que actúan al más puro estilo de El Padrino"

El alcalde de Cádiz, José María González, ha defendido en una carta la "honestidad" de Manuel González Bauza, el edil de Medio Ambiente que ha dimitido tras ser reprobado por la oposición en un pleno, en la que muestra su "repugnancia" por los que los políticos "de profesión", que actúan "al más puro estilo de El Padrino'".

En la misiva publicada en sus redes sociales, José María González recuerda que su concejal de limpieza le dijo que dimitía con la frase "alcalde, si voy a poner en peligro nuestro proyecto político me retiro, no quiero perjudicarte ni a ti a mis compañeros".

González Bauza comunicó su decisión de dejar el acta de concejal tras ser reprobado por la oposición, acusado por PSOE, Ciudadanos y PP de conocer irregularidades en la empresa concesionaria de limpieza como casos de enchufismo y falseamiento de partes de trabajo, y de "nefasta gestión" por tener la ciudad más sucia.

El alcalde dice en su carta que el edil le contó esa decisión con una mirada que tenía "la rabia de los inocentes que no pueden demostrar que lo son", algo, que, según sostiene, "le parte el alma". "Sólo tenías que haber dicho que pusiesen una sola prueba encima de la mesa, y no la habrían puesto (...) porque, sencillamente, no las hay", sostiene en la carta.

"Me da rabia que hablen los que tienen por qué callar, los que pertenecen a partidos que han hecho de la política una manera de ganarse la vida, trepas, mantenidos y estómagos agradecidos de la política, los que se jubilarán en el consejo de administración de las empresas a las que benefician", continúa.

"Políticos de esos los hay en todos sitos, en Cádiz también, porque son, de profesión, políticos, y ellos son los que deberían dimitir. Dimitir y empezar de una vez a ganarse la vida como la gente decente", escribe José María González. "Me repugna que te reprueben sin pruebas los que han colocado aquí y allá a sus amigos, a sus familiares, a sus amantes, generando durante años una clientela a las que, llegado el momento, le piden la devolución de favor, al mas puro estilo de "El Padrino" de Mario Puzo", considera.

En su carta acusa a PP, PSOE y Ciudadanos de ejercer de "triple alianza" y se muestra seguro de que "brindarán con champán en las mesas opulentas de sus fastuosas cenas de Navidad por la pieza cobrada".

"Tienen que demostrar como sea y a cualquier precio que ellos son los llamados a dirigir nuestras vidas, a gobernarnos, aunque tras 35 años de gobierno nos dejen deudas multimillonarias y dos mamotretos, aunque ninguno haya tenido los cojones suficientes como para levantar esta tierra que ha confiado en ellos y ellas cada cuatro años, en ambos, mientras tenían a los suyos gobernando en la Junta o en el Congreso de los Diputados", acusa el alcalde de Cádiz.

El alcalde continúa defendiendo que, a pesar de las "mentiras" de la oposición la ciudad ha mejorado en el año y medio de gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en el ayuntamiento gaditano. "Le pese a quien le pese, Cádiz avanza; despacio, porque hay quien rema en contra y no sólo desde el salón de Plenos, pero firme". La carta de José María González termina con un agradecimiento y alabanza al edil dimitido. "Por más que quieran, tenemos una cosa que ellos jamás podrán alcanzar, ni aunque se entrenasen toda una vida: la honestidad, porque la honestidad, señoras y señores, no se aprende, se nace con ella".

La renuncia de González Bauza aún tiene que formalizarse en un pleno, tras el cual se nombrará a su sustituto, el siguiente en la lista de Podemos, Álvaro de la Fuente.

a mi querido compañero manuel gonzález bauza

José María González

“Alcalde, si voy a poner en peligro nuestro proyecto político me retiro. No quiero perjudicarte, ni a ti ni a mis compañeros”. Esas palabras me decía ayer una persona buena, honesta y valiente. Tenía en la mirada la rabia de los inocentes que no pueden demostrar que lo son y eso me parte el alma.

Hubiera sido tan sencillo, Lolo, sólo tenías que haber dicho que pusiesen una sola prueba encima de la mesa, una sola. Y ¿sabes qué? No la habrían puesto, tú lo sabes mejor que yo, tú lo sabes porque, sencillamente, no las hay.

Pero claro, supongo que es muy sencillo opinar a toro pasado. Sin tener en cuenta toda la presión, la manipulación, el peso de ser un blanco político al que disparar sin aportar ni una sola prueba, ni una. Más allá de una grabación difusa, toqueteada como una moneda falsa, una grabación de la que cualquier juez se reiría si se presentase en su sala como prueba documental.

Me da rabia que hablen los que tienen por qué callar, los que pertenecen a partidos que han hecho de la política una manera de ganarse la vida, trepas, mantenidos y estómagos agradecidos de la política. Los que se jubilan y se jubilarán en el consejo de administración de las empresas a las que benefician mientras gobiernan, como pago a los servicios prestados, porque si no fuera así no tendrían ni un euro de pensión porque algunos no tienen ni un mes cotizado en la seguridad de social. Políticos de esos los hay en todos sitos, en Cádiz también. Porque son, de profesión, políticos. Ellos son los que deberían dimitir. Dimitir y empezar de una vez a ganarse la vida como la gente decente.

Me repugna que te reprueben sin pruebas los que han colocado aquí y allá a sus amigos, a sus familiares, a sus amantes, generando durante años una clientela a las que, llegado el momento, le piden la devolución de favor, al mas puro estilo de “El Padrino” de Mario Puzo.

Me da asco que se disfrace de Pleno una sucia treta para acabar contigo, contigo que has trabajado toda tu vida como un mulo para que a los tuyos no les faltara el pan. Contigo que, por gitano, has tenido que demostrar dos veces que eras de fiar, una por trabajador y otra por gitano.

Pero lo que más me irrita del asunto es que en algún lugar, la Triple Alianza, PP-PSOE-C´s, se regodeará de su miseria. Seguro que brindarán con champán en las mesas opulentas de sus fastuosas cenas de Navidad por la pieza cobrada. Porque eso es lo que hacen, salir de cacería a ver si se cobran una presa, les da igual, tú, yo o cualquiera.

Tienen que demostrar como sea y a cualquier precio que ellos son los llamados a dirigir nuestras vidas, a gobernarnos. Aunque tras treinta y cinco años de gobierno nos dejen deudas multimillonarias y dos mamotretos. Aunque ninguno haya tenido los cojones suficientes como para levantar esta tierra que ha confiado en ellos y ellas cada cuatro años, en ambos, mientras tenían a los suyos gobernando en la Junta o en el Congreso de los Diputados.

En eso se ha convertido la política para ellos, Lolo, en un acto de supervivencia en medio de una ciudad que cambia irremediablemente porque se ha cansado de perder siempre, porque ya no tiene nada que perder.

Por más que se empeñen en hacer creer a la ciudadanía de Cádiz que todo es culpa nuestra, que antes de nosotros llegar aquí se ataban los perros con longanizas y el alumbrado de Navidad era el santo y seña de la belleza y la armonía. Parece que desde hace un año y medio la ciudad está más sucia, los Astilleros se han parado de repente, la gente no tiene casa donde vivir y la ciudad se desangra de población. Es como si Cádiz hubiese sido ese lugar maravilloso del cuento donde todos éramos felices y comíamos perdices.

No sé si me da miedo o rabia, la verdad. Pensar que haya quien sea capaz de sostener tamaña mentira con la única intención de hacernos daño. La mentira no debería de ser una herramienta política. No debería consentirse.

Pero ahí siguen, en esas están, porque han mentido tantas veces, han engañado tantas veces con tal de conseguir un puñado de votos, que han terminado por creerse sus propias mentiras. Y lo peor de todo es que hay quien todavía se las cree.

Pero están equivocados, porque sus recetas son las que precisamente nos han traído hasta aquí. En cuarenta años no han sido capaces, ni unos ni otros, de solucionar los problemas de nuestra ciudad. No hay más ciego que el que no quiere ver, y nosotros no hacemos milagros, pero tenemos la firme determinación de dejarnos la piel por nuestra gente y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Le pese a quien le pese, Cádiz avanza. Despacio, porque hay quien rema en contra y no sólo desde el salón de Plenos, pero firme.

Gracias Lolo por tu trabajo, por tu esfuerzo, por el amor y el cariño que le has puesto a cada una de tus actuaciones al frente del ayuntamiento. Por más que quieran, tenemos una cosa que ellos jamás podrán alcanzar, ni aunque se entrenasen toda una vida: la honestidad. Porque la honestidad, señoras y señores, no se aprende, se nace con ella.