El PSOE analizará "nuevos escenarios en ayuntamientos" tras su ruptura con CC

El PSC-PSOE ha anunciado hoy que tras la ruptura del pacto de gobierno que mantenía con CC hasta ayer, cuando fueron cesados sus cuatro consejeros regionales, se dispone a analizar los "nuevos escenarios" que pueden plantearse en los ayuntamientos del archipiélago. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa el presidente de la comisión gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, quien estuvo acompañado de la secretaria de Organización de la gestora, Marian Franquet. José Miguel Fraga recordó que los socialistas ya no están vinculados a un acuerdo ni a un compromiso, por lo que tienen las "manos libres" para tomar las decisiones que estimen oportunas en bien de los ciudadanos de La Laguna y de todos los sitios. El PSC-PSOE no ha tomado decisión alguna al respecto pero será cuestión de analizar los nuevos escenarios, comentó el también alcalde del municipio tinerfeño de Adeje. También dijo que "sería lógico y sensato" que el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se sometiera a una cuestión de confianza tras quedar Coalición Canaria en minoría en el Gobierno de Canarias, una vez han sido cesados los cuatro consejeros del PSOE. El cese se produjo después de que los consejeros socialistas abandonasen ayer la reunión del Consejo de Gobierno para no ser "cómplices" de un reparto "claramente clientelar" de recursos públicos, declaró la secretaria de Organización de la gestora del PSOE canario, Marian Franquet. El presidente de la gestora consideró que Fernando Clavijo debería plantear una cuestión de confianza en lugar de decir "muchas bonitas palabras", y así sabrá si tiene el apoyo para afrontar los grandes problemas que tiene Canarias, que, añadió, está en una situación "critica". La situación es crítica por la elevada tasa de paro y por el excesivo número de personas que están en situación de pobreza, pero también por las dificultades que hay en materias como educación, señaló Rodríguez Fraga. El presidente de la gestora del PSOE canario aseguró que Coalición Canaria se queda en minoría en el Parlamento de Canarias como consecuencia de una trayectoria "irresponsable" de Fernando Clavijo y por una sucesión de acontecimientos que los socialistas "no podían compartir ni en el fondo ni en la forma". José Miguel Rodríguez Fraga recordó que el PSOE fue el partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas, mientras que Coalición Canaria fue el tercero en votos, y manifestó que si los socialistas optaron por un acuerdo con los nacionalistas se debió a que tenían la convicción de que Canarias necesitaba un gobierno estable con un "punto progresista". Ahora se abre para los socialistas una "nueva etapa, sin ataduras, en la que no tenemos compromisos ni que hacer concesiones a un pacto", subrayó José Miguel Rodríguez Fraga, quien explicó que el reparto de los 160 millones del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) ha sido el "paradigma de una forma de hacer política" que el PSOE no comparte. Según el presidente de la gestora del PSOE canario, su partido no comparte esa forma de repartir el Fdcan porque es "arbitraria, oscura", y en los últimos momentos un proceso de desconexionar Canarias porque se transferirá a los cabildos competencias que son del Gobierno regional. José Miguel Rodríguez Fraga acusó a Fernando Clavijo de llevar a cabo una forma de hacer política que ha enfrentado a las instituciones, como ocurrió en la "peor época" de las islas, y se mostró convencido de que ha sido como la "resurrección" de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) "más profunda".

