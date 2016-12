El insoportable peso de los intereses partidistas

Lunes, 19 de diciembre

El lunes nos ocupamos de la venta de alcohol a menores en locales nocturnos tras el dispositivo puesto en marcha del sábado al domingo en el Playa y que se ha saldado con una dirección al establecimiento y a familias de 18 menores identificados que habrían consumido alcohol. Uno de ellos de 13 años. El Playa sostiene que controlan los carnets.

Que en establecimientos de ocio nocturno consumen alcohol jóvenes que aún no han cumplido la edad necesaria no es una realidad nueva, sino que se arrastra desde hace años. Es cierto, como dicen los responsables del Playa, que es una práctica difícil de controlar, pero están obligados a hacer todo lo posible para que eso no pase. El operativo debe servir como llamada de atención para que las buenas prácticas se extiendan al conjunto de locales de la ciudad.

Martes, 20 de diciembre

Los alcaldes del PP de la comarca de A Coruña se unieron a la mesa de ayuntamientos que impulsa Xulio Ferreiro y que pretende la creación del área metropolitana. Los tres evitaron acudir a la reunión anterior, la del pasado mes de octubre. Ahora se incorporan al proceso para el que reclaman consenso. Eso sí, todavía no han firmado la Declaración de María Pita.

Si en el pasado la ausencia de estos alcaldes generó críticas, el paso que han dado merece ahora elogios; porque era un sinsentido que estos regidores dejasen a sus ayuntamientos, y sus vecinos por tanto, al margen de un proceso imparable que debe suponer una mejora de los servicios que reciben los ciudadanos. Los alcaldes, sea cual sea su color político, deben anteponer los intereses de sus municipios a las estrategias partidistas que alguien pueda diseñar en un despacho.

Miércoles, 21 de diciembre

El juzgado que investigaba la muerte de Francisco Javier Romero Taboada archivó la instrucción. El juez considera probado que Jimmy murió como consecuencia de una pelea entre ultras del Frente Atlético y seguidores de los Riazor Blues, pero a renglón seguido añade que no ha sido posible determinar la identidad de quiénes mataron al hincha blanquiazul. Por eso, decidió archivar la causa. Al día siguiente, la fiscalía anunciaba que recurriría la resolución.

La realidad es muy tozuda: una o varias personas mataron a Jimmy. Y esas pesonas ahora mismo no están judicialmente identificadas ni mucho menos investigadas o acusadas. Es un sonoro fracaso de la Justicia que ha provocado indignación ya no sólo en los Riazor Blues, sino en el conjunto de la sociedad coruñesa. Ningún crimen debe quedar impune. El asesinato de Jimmy tampoco.

Jueves, 22 de diciembre

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó seguir adelante con la venta conjunta del Hotel Finisterre y La Solana a la inmobiliaria Río Mero, la empresa que ya tiene en la actualidad la concesión de las dos instalaciones. El Puerto descarta de esta forma la oferta del Concello da Coruña por el complejo deportivo, lo que ha causado la protesta del Gobierno local.

Es un capítulo más del desencuentro entre las dos instituciones desde que el PP dejó la Alcaldía de A Coruña. La Autoridad Portuaria ha optado por actuar como si de una empresa privada se tratara -cuando es un órgano que depende del Ministerio de Fomento- y por moverse al margen del Concello para dar finalmente la espalda a la ciudad. Continuará.

Viernes, 23 de diciembre

La Comisión de Facenda del Concello da Coruña rechazó con los votos de PP y PSOE la propuesta de Marea Atlántica de presupuestos de 2017. Es el paso previo a la celebración del pleno para aprobar unas cuentas que, así las cosas, volverán a ser rechazadas. El alcalde, Xulio Ferreiro, insiste en que está abierto a negociar, pero la situación está bloqueada.

De esta forma, el Gobierno local no habrá logrado su objetivo de aprobar los presupuestos antes de que finalice el año. El primer responsable de esta situación es el Ejecutivo municipal, porque es el que debe tomar la iniciativa para tejer los acuerdos necesarios que permitan sacar adelante el documento más importante del año. Pero hay un segundo responsable que en este caso es el PSOE. Los socialistas si tuviesen un mínimo de responsabilidad no pedirían que se elabore un documento desde cero a quince días para terminar 2016, por mucho que hayan recibido tarde la información. Pueden solicitar cambios de partidas, que se refuercen algunas inversiones, que se rebajen ciertos gastos, que se aumente la apueste social... Lo que consideren oportuno. Pedir que todo se inicie de nuevo es condenar a la ciudad a iniciar 2017 con los presupuestos prorrogados. Y eso perjudica al conjunto de la población. Cada movimiento del PSOE refuerza aún más la idea de que para ellos su estrategia de partido es más importante que la ciudad.

