Los partidos abertzales critican el discurso del rey

A los partidos abertzales no les ha gustado el mensaje transmitido anoche por el rey Felipe VI en su tradicional discurso navideño. Ambos consideran que las palabras del monarca, o bien entran en contradicciones, o no aportan anada a la sociedad vasca.

PNV

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado hoy que el mensaje transmitido anoche por el rey Felipe VI fue "en lo social buenista, en lo político contradictorio y en lo territorial negacionista".

En declaraciones a los medios en la sede del PNV en Bilbao, Esteban ha dicho que el discurso del monarca fue "el 'día de la marmota', solo que si Bill Murray en la película estaba 'atrapado en el tiempo", el rey parece que esta atrapado en el trono".

Además, Aitor Esteban ha considerado que el monarca cayó en contradicciones pidiendo que no se niegue al otro cuando es la Casa Real la que niega la existencia d euna nación vasca. Esteban también le ha ha afeado su petición de respetoa la ley cuando es el estado español el que no cumple, por ejemplo, el Estatuto de Gernika y no considera que los conflictos vasco y catalán estén cerrados, por lo que pide que se asuma que hay un problema si si quiere resolverlo.

Por todo ello, el portavoz del PNV ha calificado el discurso del rey Felipe VI de "en lo social buenista, en lo político contradictorio y en lo territorial negacionista".

EH Bildu

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha criticado hoy "el mensaje vacío" transmitido por Felipe VI, que, a su juicio, evidencia que el "Estado no tienen alternativa para Euskal Herria" y que ofrece lo mismo que en el pasado, es decir, "negación e imposición", "sumisión y dependencia".

Beitialarrangoitia ha opinado, en declaraciones a los periodistas en Hernani, que las palabras pronunciadas por el Rey en su tradicional discurso navideño demuestran que el Estado no tiene "ninguna oferta para Euskal Herria" en cuestiones "tan importantes" como "el derecho a decidir, la paz y la normalización, y la construcción social y política".

Comentarios