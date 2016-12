Todas las oportunidades para los que están creciendo

Hay casas en Cádiz donde los Reyes Magos no podrán dejar juguetes. Donde no hay tardes de fútbol ni clases de inglés. Ni fines de semana de cine, teatro o circo. Simplemente porque los padres de esos niños no tienen dinero. No hay para cultura de pago, ni para actividades extraescolares, ni para plantearse una carta reclamando regalos para el 6 de enero. Save the Children y la Fundación Tierra de Todos activaron en 2015 un programa para atender a estas familias bajo el yugo de la pobreza. Un plan reactivado este año con el que 50 niños pueden aspirar a tener las mismas oportunidades que el resto. Para garantizarles una educación de calidad. Y para asegurarles el ocio y la diversión que la falta de dinero les limita.

Save the Children lleva trabajando con infancia vulnerable desde los años noventa. La asociación descubrió que los años de la crisis más reciente habían agravado la situación de muchos niños en riesgo de exclusión en España, de ahí que decidiera crear un programa integral para atender a la infancia más necesitada. Ese programa integral trabaja en varias líneas: garantizar la alimentación saludable, asegurar un equipamiento escolar, atenderles de forma especializada con apoyo psicológico familiar, respetar el derecho al juego y al ocio y salvaguardar la educación de calidad.

El convenio con Tierra de Todos incide especialmente en estas dos últimas líneas, la de la educación y el juego. "Decidimos intervenir en núcleos urbanos porque es aquí donde se concentra la tasa de pobreza y vimos que en las zonas rurales sí estaban funcionando las redes informales de acogimiento entre familiares y vecinos", explica Javier Cuenca, responsable en Andalucía de Save the Children. De momento, este programa funciona en Cádiz y Sevilla.

"Empezamos el año pasado centrándonos en el apoyo escolar y el ocio saludable, y en este primer año hemos conseguido resultados muy buenos, gracias, sobre todo, a que hemos conseguido involucrar a las familias, que son un pilar fundamental para que esto funcione", detalla Nuria Güeto, responsable del programa por parte de Tierra de Todos.

Gracias a este programa, 52 niños desde cuarto de Primaria hasta Segundo de Bachillerato acuden de cinco a seis de la tarde a recibir clases en diferentes lecciones para reforzar lo que aprenden en el colegio. "Son grupos reducidos, con un máximo de diez por aula, con una atención muy personalizada", explica Güeto.

De seis a siete de la tarde los niños continúan en las instalaciones de Tierra de Todos, entre las dos catedrales de Cádiz, en pleno barrio de Santa María, para involucrarles en un ocio saludable, con actividades en las que los pequeños se divierten, pero también se enriquecen como personas. "Trabajamos muchos conceptos como la solidaridad, la integración o la generosidad. Y celebramos días especiales como el del niño y la niña, de la inmigración o de la paz".

Fruto de ese trabajo, nació una obra de teatro maravillosa, 'Negrinieves y los siete hermanitos', una revisión del clásico cuento, en el que la protagonista era una niña recién llegada en una patera a la que un rey malvado quiere expulsar del país. Siete hermanos, cada uno con una discapacidad, la ayudarán a quedarse. "El teatro nos ofrece muchas posibilidades, fue una experiencia muy buena y los niños lo disfrutaron mucho".

El éxito del primer año ha hecho repetir este curso, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, cuyos servicios de Asuntos Sociales son los que derivan hacia este programa a las familias. "Lo que promovemos es acabar con el concepto de pobreza infantil y que se dejen de vulnerar derechos fundamentales", detalla Javier Cuenca. "Cuando nos derivan los niños aquí es porque hay una situación de riesgo y porque están sufriendo carencias materiales y afectivas muy importantes", añade.

La mitaD de los niños, en riesgo de pobreza P.E. Save The Children y Tierra de Todos, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiuz de Cádiz firmaron el pasado 23 de noviembre la reactivación de este programa, que parte de unos datos muy preocupantes sobre la situación de la pobreza infantil en Andalucía. Según el Instituto Nacional de Estadística el 48% de los niños está en riesgo de pobreza y exclusión social. Casi el 10% del total de la población infantil se encuentra en situación de pobreza severa. Este programa trata, mediante actividades educativas y de ocio, romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Save the Children atiende cada año a más de 7.000 niños, más de 600 en Andalucía.

Nuria Güeto explica que muchos de estos niños no son conscientes de los que está pasando. "Sus padres les han explicado que ese año a los Reyes Magos se les ha olvidado su casa y han pasado de largo, o que el circo ha cerrado y no pueden ir, o que se han terminado las clases de fútbol". Pero sí sufren un déficit de atención, derivado de la situación de angustia que se vive en su hogar.

Este programa coordinado por Save the Children y Tierra de Todos busca romper, además, otro ciclo. Los niños que viven esa situación de pobreza están condenados a repetir lo que sufren sus mayores: terminar sus estudios, quedarse en el paro y seguir en el mismo círculo de riesgo de exclusión. "Lo que buscamos es partir eso, y que esos niños tengan las mismas oportunidades que el resto", defiende Cuenca.

Y después de un año ya se han visto resultados. "Los niños vienen contentos. Cuando llegaron a algunos les costaba prestar atención, estaban poco acostumbrados a dejarse llevar por normas, no eran conscientes de sus capacidades", asegura la responsable de Tierra de Todos. Su sentimiento de pertenencia al lugar, su implicación, ha hecho que los niños mayores del año pasado ejerzan en este nuevo curso de padrinos de los más pequeños. Una nueva figura que favorece su desarrollo integral como personas. La demostración de que esta oportunidad brindada les ha ayudado a crecer en todos los sentidos.

