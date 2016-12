Tres meses sin cobrar y sustituidos de su puesto de trabajo por una ETT

Son trabajadores de varios centros municipales en los distritos de Villaverde, Retiro y Villa de Vallecas. Llevan tres meses sin cobrar, tienen contratos indefinidos y denuncian que se han quedado sin su puesto de trabajo después de que la empresa encargada de este servicio, Ferrovial haya rescindido el contrato a la subcontrata Proman y haya puesto en su lugar una ETT, una empresa de trabajo temporal.

Valentina Fernández, es la representante de los trabajadores que han constituido una sección sindical en CNT para luchar por sus empleos y dice que son "alrededor de unos 70 trabajadores los que se han quedado sin trabajo" y "que la situación es muy difícil, ya que los salarios son bajos".

Todo ello, mientras que estaban en huelga por no recibir sus nóminas, por lo que entienden que se ha vulnerado su derecho y se está incumpliendo el Estatuto de Trabajadores.

Mientras que desde la subcontrata no dan explicaciones por los tres meses de impagos, desde Ferrovial dicen que rescindieron el contrato a Proman porque no estaban cumpliendo con su trabajo y argumentan que no pueden subrogar a sus trabajadores debido a que la subcontrata tiene varios embargos y deudas con Hacienda y no se lo permiten.

Los trabajadores aseguran que todo se solucionaría si el Ayuntamiento cambiase los pliegos y permitiese la subrogación de los trabajadores de cara a la nueva adjudicación del servicio, un concurso que parece estar cerca debido a que el contrato actual de Ferrovial con el Consistorio finaliza el 31 de diciembre de este año.

Los trabajadores de Proman en el Ayuntamiento de Madrid piden, por tanto, que el Gobierno de Carmena interceda en el problema y consiga llegar a algún acuerdo para ofrecer una solución digna a los trabajadores. Y para ello, ponen de ejemplo la situación de los trabajadores de Proman en las Rozas, quienes tampoco cobran desde septiembre y en el que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha firmado un convenio que permitirá a los trabajadores cobrar las nóminas adeudadas antes de fin de año.

