Navarro: "El PP no es socorrista de nadie. Esto no es un juego de cromos"

Después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC) cesara a los cuatro consejeros del PSOE y diese así por concluido el pacto regional el pasado viernes, las miradas se dirigen hacia los populares canarios por si pudiesen ser los nuevos socios de los nacionalistas en el Ejecutivo regional.

El presidente del PP en las Islas, Asier Antona, afirmaba el mismo día de estos ceses tras conocer la noticia que su formación no contemplaba entrar en el Gobierno de Canarias si no prestar apoyos puntualues. Sin embargo, algunas fuentes del partido han apuntado a la Cadena SER que valorarán la situación en una reunión con los altos cargos insulares que tendrá lugar el próximo martes o miércoles.

La secretaria del PP canario, Australia Navarro, tampoco despeja muchas dudas sobre lo que hará su formación en el actual escenario político. Eso sí, ha afirmado que los populares "no son socorristas ni del PSOE ni de CC y que esto no es un juego de cromos". Navarro además afirma que lo sucedido el pasado viernes "no le sorprende y se esperaba" y culpa a ambas formaciones de este desenlace y de la "profunda crisis" en la que han sumido al "débil" Gobierno de Canarias.

Para Navarro lo importante ahora no es conocer si el PP va a estar o no en el Ejecutivo canario. Y apunta a que su formación "hará lo que hasta ahora: actuar de manera responsable apoyando los temas importantes para el bienestar de todos los canarios", sostiene.

Otra de las posibilidades que se baraja es que CC gobierne en minoría. Sin embargo, la secretaria de los populares canarios considera que si Fernando Clavijo apuesta por esta opción " "tendrá que dialogar mucho con todos los grupos parlamentarios para poder sacar adelante todos los asuntos".

