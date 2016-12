Adopciones sin humor

Nuria Muñoz es madre adoptante desde hace ya algunos años, una decisión que meditó y comentó junto a su marido; para ellos era algo muy serio. Por eso, cuando se encontró en las redes con el monólogo de Ana Morgade, en el Club de la Comedia, en el que decía frases como “…. Decidimos adoptar un niño chino porque es lo que mejor nos va con el sofá….”, “… ¿Por qué queréis adoptar un niño?.... tu me vas a entender porque eres mujer, por el tema de las estrías…..”, “….¿El niño viene con garantía? ….evidentemente si es de segunda mano….. algo de garantía te tienen que dar…” se llenó de indignación y decidó "emprender una campaña de protesta contra este inadmisible monólogo. He enviado carta al Defensor del Menor y al Defensor del Pueblo. De ambas ya recibido acuse de recibo. He movilizado asociaciones de padres adoptantes: Adopchina, Andeni y Afac".

Nuria ha contactado además con el representante de Ana Morgade, "de quién ya he recibido una disculpa, pero la ofensa fue pública y la disculpa debe serlo también", así se lo ha hecho saber en carta dirigida a La Sexta y a su director. En la misiva Muñoz incide en que, "me imagino que son conscientes que con ello han violado el ARTÍCULO 18 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, que les recuerdo que dice “ Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen”. Y el ARTÍCULO 20 que habla de la libertad de expresión, dice textualmente “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos que lo desarrollan y especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Nuria Muñoz considera este monólogo inadmisible, al tiempo que recuerda las contradicciones en las que entra la cadena con su código de conducta, al emitir el citado espacio ”. ¿Qué entienden ustedes por conducta responsable e íntegra?, pregunta Nuria a la dirección de la Sexta.

Nuria Muñoz nos ha anunciado el inicio de una campaña en Change.org en la que se pide una rectificación pública, por parte de Ana Morgade y la retirada del vídeo del mencionado monólogo, mediante una recogida de firmas. "En el humor no todo vale", indican algunos de los firmantes.

Comentarios