'Priorizar la investigación pública en defensa de la salud'

En la crítica popular está presente que el poder del dinero prima sobre el interés general. Se dice, ahora más que nunca por su trascendencia mediática, que las enfermedades llamadas “raras”, que afectan a los seres humanos, no se abordan porque, sencillamente, no compensa el coste económico que ello conlleva en comparación con las pocas personas que las padecen. Esa denuncia de la gente normal, tiene especial significado al ser pronunciadas por expertos conocedores en la materia. En este sentido, el padre de la bioinformática Cris Sander, declaró recientemente que “las farmacéuticas impiden el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer”.

Está probado científicamente que la bioinformática es un arma eficaz para combatir la heterogeneidad de los tumores. La secuencia del genoma ha demostrado que cada tipo de cáncer es tan diferente de otro a nivel genético y molecular, que parecen enfermedades distintas. La bioinformática analiza cada caso y abre la posibilidad de una terapia diferente.

Pero, como indica Sander, “si una combinación contiene un medicamento barato, las grandes farmacéuticas no harán el ensayo porque no aumentará sus beneficios”. Y esto es aplicable a las denominadas enfermedades raras.

Es evidente que, como señala el científico, debe ser el dinero público el que afronte la investigación y el ensayo. Para ello, los gobiernos tienen que contar con presupuestos específicos que queden al margen de los recortes. Promover la investigación y cuidar a los investigadores en esa labor de avanzar en la búsqueda de aquellos fármacos, que ayuden o solucionen los problemas graves de la salud de los ciudadanos, debe ser una prioridad indiscutible.

En España ha ocurrido todo lo contrario. Con el argumento de la crisis económica los centros de investigación científica se han visto gravemente afectados, y un buen número de investigadores obligados a salir al extranjero.

Muchos gastos superfluos podrían suprimirse antes de recortar en lo que realmente es una necesidad, y hasta donde, como ha quedado demostrado, el poder del dinero no está dispuesto a llegar.

Comentarios