"Exigimos políticos valientes con políticas valientes"

2016 no será el año en el que Cáritas Bizkaia pueda ofrecer mejores cifras que las que aparecen en sus balances desde hace ocho años. La pobreza en Bizkaia se cronifica y según su director, Carlos Bargos, más de 11.000 personas han sido atendidas en un año especialmente duro para las mujeres, sin empleo y con hijos e hijas a su cargo.

"Trabajamos para que la exclusión social no acabe en expulsión social y de momento lo que echamos de menos son políticos valientes que impulsen políticas valientes." Bargos tiene claro que lo mejor de su lucha en este 2016 son los 2.400 voluntarios y voluntarias con las que cuenta actualmente la organización. "Son nuestra alegría aunque también somos tajantes. Nuestro voluntariado llega hasta donde llega, hay que denunciar que los derechos sociales no pueden ser limitados. Las administraciones en Euskadi tienen que ser las responsables de atajar la creciente cronificación de la pobreza."

2016 ha sido un año importante para Cáritas Bizkaia. Son ya 60 años ayudando a personas como Patxi. "Un ángel de Cáritas me encontró en el albergue de Elejabarri y me atreví a dar pasos en mi vida para volver a ser útil tras un ingreso grave en el hospital. He vivido en la calle y ni parte de mi familia lo sabe." Jon, uno de los voluntarios del recurso Giltza, un centro donde personas como Patxi pueden vivir y recuperarse, es tajante. "Ellos nos aportan más que nosotros. Yo soy socio de Cáritas desde hace 20 años. Hace 2 decidí dar un paso más y ahora acudo a Giltza a ayudarles sobre todo a que recuperen el control y la autoestima. Yo me llevó de allí más de lo que yo les doy".

Para 2017, Cáritas Bizkaia está decida a mantener sus 235 programas, pero a reforzar las plataformas de empleo y el parque de viviendas.

Comentarios