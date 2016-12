López Gil: "Susana es la mejor voz para liderar el PSOE"

El delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha asegurado hoy que Susana Díaz es la "mejor voz" para afrontar el reto de liderar el PSOE en España. "Necesitamos un PSOE ganador y en Andalucía tenemos un PSOE ganador y ella representa los valores de ese PSOE", ha asegurado en una entrevista en la SER. De momento, el delegado no ve necesario que la presidenta se reúna con el alcalde de Cádiz, José María González. "La Junta está atendiendo a la ciudad y lo que quiere el alcalde es una foto".

Durante su entrevista navideña en Radio Cádiz, López Gil lo ha dejado claro. "Susana Díaz es la mejor voz, la mejor persona para afrontar el reto de liderar el PSOE en España. No tengo ninguna duda". A renglón seguido, ha añadido que será ella la que decida qué paso dar "con el equipo que la rodea". En su opinión, Andalucía es la fuerza del PSOE en España, encarna la imagen del socialismo ganador y esas cualidades son "evidentes" en Susana Díaz.

López Gil ha tratado de justificar durante su intervención en la radio la negativa de Susana Díaz a reunirse con el alcalde, de Podemos, a pesar de las reiteradas peticiones públicas del gobierno municipal. "El alcalde está siendo muy bien atendido por los consejeros, que tienen una relación directa con él; yo mismo le he recibido en multitud de ocasiones; los delegados tienen contacto constante con el Ayuntamiento", ha asegurado. "Yo entiendo que lo que quiera es una foto, pero ese no puede ser el motivo para decir que la Junta no atiende a Cádiz. Cádiz está atendida por la Junta en sus presupuestos e inversiones".

El delegado, que cumplirá cinco años en el cargo en 2017, de momento no se plantea marcharse de su puesto. "Me gustaría terminar algunos proyectos, antes de tomar nuevos retos en otros espacios", ha sostenido. "Por ahora tengo muchos retos en la Delegación del Gobierno, una enorme actividad de la Junta y de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada). Estoy contento y satisfecho en la Delegación del Gobierno. Mientras quieran que esté aquí, estaré. Estoy para lo que me digan y, si me trasladan a otro sitio, lo intentaré afrontar con la misma ilusión"

