Ruano augura una etapa compleja ante la imposibilidad del PP de pactar con CC o PSOE debido al dictado de Génova

El secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, ha lamentado los errores cometidos en la gestión de la crisis del pacto ya que, ahora, la ansiada estabilidad, que en su opinión pasa por una suma matemática que dé 33, la mayoría absoluta, se queda en veremos debido a los compromisos que tiene el PP a escala nacional con los hasta el viernes socios de Gobierno en Canarias. Estos intereses impiden, dijo, cerrar acuerdos de máximos ni con los socialistas ni con los nacionalistas. "Sí que han adelantado", explicó Ruano que no van "a contribuir a la inestabilidad mediante el apoyo a una moción de censura que pudiera impulsar el PSOE". Pero, según aclaró, la cuestión es que tampoco van a entrar en un pacto de gobierno con Coalición, sino que se limitarán a prestar "apoyos desde fuera, negociando punto a punto asuntos de especial interés para el Archipiélago".

El presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, ha aclarado sin embargo, que si bien su partido "no es el Ejército de Pancho Villa, como les gusta referirse a sí mismos" a otras formaciones políticas, tienen libertad para hacer lo que estimen conveniente.

El secretario de Organización de CC lamentó lo que considera un problema de inmadurez política que ha dado al traste con un gobierno que había funcionado bien y que había sacado adelante asuntos de calado para los ciudadanos de Canarias.

En todo caso, Ruano confía en que el presidente del Ejecutivo autónomo, Fernando Clavijo, aproveche el parón navideño para reflexionar y que Canarias pueda contar en breve con un Gobierno completo, ya que en estos momentos las consejerías que dejaron vacantes los socialistas han sido asumidas de manera provisional por los nacionalistas.

Entretanto, Ruano apeló a la responsabilidad de los cargos socialistas intermedios para que la administración continúe funcionado, a la vez que confió en que no se produzcan rupturas en cadena en cabildos y ayuntamientos.

Eso sí, reconoció que aunque en los cabildos sí se observa una situación de estabilidad, en los ayuntamientos donde hasta ahora ha habido problemas, estos se han agudizado tras la ruptura en el Ejecutivo regional.

Al panorama en el Cabildo tinerfeño se refirió también Manuel Domínguez, apuntando que Coalición Canaria y el PP perdieron una oportunidad de oro al principio del mandato para alcanzar un acuerdo de Gobierno. Además, reclamó un giro radical en la situación, que pasa abandonar la bronca permanente y pasar a la gestión efectiva. "De lo contrario, el PP tendrá que explorar otros escenarios". "No es una cuestión de anuncios ni de promesas, sino de análisis de las distintas posibilidades", indicó. Respecto al presidente tinerfeño, Carlos Alonso, apuntó que debe "bajarse de ese tono de crispación constante y analizar que hay otras mayorías, que están vivas y son posibles". "Yo no me quiero sumar a la bronca, al desencuentro, a la no ejecución de proyectos que parece que está de moda en Canarias y de manera particular en el Cabildo de Tenerife".

En este sentido, afirmó que los populares mantienen la puerta abierta a cualquier posibilidad.

