Canarias, en aviso amarillo por fuertes vientos y calima

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso amarillo para el día de hoy en todo el territorio de Canarias ante la previsión de que haya vientos fuertes y calima. Ambos fenómenos afectarán a la mayoría de las islas, según se detalla en la web de la Agencia de Meteorología, donde se precisa que las únicas excepciones serán La Palma y Gran Canaria, en las que el aviso amarillo se ha emitido solo por la presencia notable de polvo en suspensión, pero no porque haya también peligro por la intensidad del viento, a diferencia de lo que ocurre en el resto del archipiélago. El referido aviso amarillo, que implica que hay riesgos por los fenómenos meteorológicos adversos señalados pero no en un grado importante, se mantendrá en vigor mañana pero solo por la presencia de calima, al estar previsto que los fuertes vientos amainen algo pasada la jornada de hoy, de acuerdo a lo que se indica en dicha web. En ella se anticipa, además, que a partir del miércoles, día 28, se desactivará ese aviso, al no esperarse para entonces ninguna situación de riesgo relevante derivada de la situación del tiempo

Daños por el temporal

Las fuertes rachas de viento están afectando a numerosos cultivos de las islas Occidentales. Una de los lugares en los que el viento ha sido especialmente virulento, ha sido en la isla de El Hierro. En este sentido, técnicos de la Consejería de Agricultura del Cabildo de El Hierro se desplazaron el pasado sábado a varias fincas e infraestructuras ganaderas para conocer sobre el terreno los daños ocasionados por el fuerte viento que durante esos días ha afectado a varios puntos de la isla, sobre todo en el Valle de El Golfo. El consejero del área, Juan Pedro Sánchez, ha explicado en una nota que el viento, con rachas superiores a los 75 kilómetros por hora, aunque remitió el sábado, ha vuelto soplar con fuerza desde ayer domingo, por lo que no se descarta una nueva visita a estas zonas esta misma semana. El viento ha afectado, principalmente, a los cultivos frutales como naranjeros, aguacateros, plataneras y piña tropical. También, algunas infraestructuras ganaderas se han visto afectadas por las fuertes rachas.

