Sin cobertura en Navidad

Ayer fue Navidad, por si hay algún despistado, y hoy es ese día raro en el que la gente va caminando por la calle como hinchada, a cámara lenta, con ojeras y un desánimo muy característico de estas fechas.

Es la resaca post-navideña. Y es que entre el sábado y el domingo vivimos demasiadas emociones condensadas y nuestro frágil cuerpo no soporta tanto trajín. Y este año con un componente extra: a los usuarios de cierta compañía telefónica no les ha funcionado el móvil. ¡Menudo disgusto!

Se diferenciaban bien por la calle. Era gente que, de alguna forma, empezaba a adquirir rasgos de los primeros homínidos. Habían involucionado al carecer de la herramienta que nos diferencia del resto de los animales. Los veías cabreados por la calle, gritando improperios, con el ceño fruncido...una regresión a tiempos pasados.

Y es que está comprobado que ya no sabemos vivir sin comunicarnos. Que la caza y la recolecta son instintos atrofiados. Ahora lo que necesitamos es contar cosas al mundo y nuestro móvil es una extremidad más.

Seguro que les ha pasado alguna vez, que se olvidan el teléfono en casa y de repente empiezan a sentir una angustia y un desasosiego que no les deja seguir viviendo. Y se tocan el bolsillo del pantalón, porque les parece que ha vibrado, pero no está ahí. Es el síndrome del móvil fantasma.

Y tienen que volver a casa a por él porque imagínense que reciben una llamada importante, o quieren hacer una foto a un gatito que ven por la calle que está haciendo algo impropio de un minino.

Y entonces llegan las navidades y se preparan para el envío y recepción masiva de felicitaciones y muestras de afecto entre humanos y ¡¡pum!! El móvil no funciona. No tienen cobertura. Es peor que el fin del mundo, peor que el apocalipsis, peor incluso que el cuadro de Paco Vázquez... ¿y ahora qué hago? ¡Mi gente se va a pensar que no los quiero!

Lo primero que quieren hacer es quejarse en las redes sociales, pero resulta que no pueden, porque el teléfono no funciona, ¡no tienen datos! Y piensan: ¡Oh, dios mío! ¿Cómo hacían los antiguos humanos en el siglo XX para quejarse? ¡Ya se, una carta al director de un periódico! Uff, pero eso es mucho lío, si ya no se ni escribir en papel...

Un drama, amigos. Un drama de proporciones bíblicas. Menos mal que el problema se subsanó y todos los usuarios de esa compañía de teléfonos ya pueden volver a mandar mensajes de felicitación, memes absurdos y fotos de familiares en estado lamentable cantando villancicos. Se ha restaurado el status quo navideño y todo ha vuelto a la normalidad.

Y ahora prepárense, que llega fin de año y aquí puede pasar de todo. Qué duda cabe.

Comentarios