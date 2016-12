Coello: "Esperaremos al nuevo grupo inversor del Real Murcia para revisar el Convenio de Nueva Condomina"

El concejal de deportes de Murcia, Felipe Coello, revisó en la Cadena SER la última hora de los principales equipos de la Región. Valoro la situación deportiva de todos ellos y también mostró su preocupación por el estado actual del Palacio de Deportes. Escucha aquí la entrevista íntegra:

Del parqué del pabellón afirmó que "me hubiese gustado que ya estuviese renovado. Está todo firmado a falta de salir a concurso publico. Pero no sólo es el asunto del parqué, sino también el de la fachada. No es la mejor imagen para la ciudad". Del Real Murcia aseguró que "somos optimistas con la llegada de Raúl Moro. Y esperamos que esto afecte también al rendimiento deportivo. Estamos esperando a los nuevos para sentarnos con ellos para afrontar el convenio".

Respecto a los equipos de la UCAM, del futbolístico señaló que "espero que el cambio de entrenador sirva para que la plantilla dé un paso al frente. Creo que con Alejandro Santos y Pedro Reverte al frente podrán sacar esto adelante". En cuanto al conjunto de baloncesto, su especialidad, Coello concluyó que "soy optimista. Tiene una buena plantilla, super entrenable, y me encantaría entrenarlo, pero tiene un entrenador mejor que yo. Sería muy bueno que se pueda repetir por segundo año el disputar playoff".

