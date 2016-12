Amb alternatives és possible

De la mateixa forma que considere que Ajuntament i Generalitat s'enganyen greument quan en lloc d'habilitar alternatives es dediquen a posar entrebancs a l'inevitable cotxe al voltant de El Saler, sense mirar, per exemple que per la banda de la mar anem pel camí de perdre un parc natural perquè no queda arena... de la mateixa manera que veig això com una forma de matar mosques amb un canó, he de dir que em sembla molt bé les obres de l'anell ciclista. I és que en la "capi" sí que hi ha alternativa al cotxe. Caldria més, però tenim autobusos i metro. Ara bicicletes. I traure cotxes del carrer farà de València una ciutat més amable. I mira com en Madrid els talls nadalencs han rebut una acollida amable... sempre existiran els crítics. Cara i creu, per tant, i una lliçó, quan la gent te alternatives deixa el cotxe en casa. Però quan no te alternatives simplement no pot.

