Casi 100 conductores dieron positivo por consumo de alcohol o drogas en la última semana en la Comunitat

En una semana, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha realizado 8.209 pruebas de alcoholemia y 94 conductores han dado positivo. Todo dentro de la última campaña que la Dirección General de Tráfico puso en marcha entre el 12 y el 18 de diciembre y cuyo objetivo era poner coto a quienes se ponen al volante tras haber bebido o consumido drogas.

“De las pruebas realizadas, los conductores que han dado positivo suponen el 1,14% de las pruebas realizadas en la Comunitat y el 6,7% de las realizadas en todo el país”, señala el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, que insiste en pedir a los conductores “no consumir nada de alcohol y sobre todo, no confiarse en los trayectos cortos tan propios de estas fechas. Creemos que por conocer la zona, una copa no nos va a afectar y no es así, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. Por eso, durante estos días se están intensificando los controles de velocidad sobre todo en carreteras convencionales y los de alcoholemia y drogas.”

En cuanto a las pruebas salivares para la detección de la presencia de drogas, 18 de las 39 realizadas dieron positivo en la Comunitat Valenciana. “El cannabis y la cocaína son las drogas más frecuentes y hay que tener presente que sus efectos son graves: relajación, menor concentración, la percepción alterada o la movilidad limitada, ha recordado el delegado de Gobierno.

Por provincias, los datos son los siguientes: en la de Valencia se han realzado 3.971 pruebas de alcohol, 62 dieron positivo y 25 pruebas de drogas, 11 positivas. En Alicante se realizaron 3.015 pruebas de alcohol de las que 26 fueron positivas y 6 pruebas de drogas, 4 positivas. Y en Castellón. en total, se realizaron 1.223 pruebas de alcohol realizadas, 6 de ellas positivas y de 8 pruebas de drogas 3 dieron positivo.

Comentarios