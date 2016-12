García Pitarch: "Prandelli se equivocó con lo de Maksimovic; fichar es cosa del club"

Nuevo capítulo del cruce de declaraciones entre Cesare Prandelli y García Pitarch mostrando una disparidad de criterios a la hora de afrontar el mercado de fichajes de enero.

Si la pasada semana, Prandelli desaconsejaba el fichaje para ahora del joven mediocentro serbio Maksimovic, el director deportivo le ha respondido en una entrevista concedida a AS, en la que aprovecha para justificarse, lanza más mensajes a Prandelli, Parejo y la afición, además de defender a ultranza a Peter Lim y Meriton. A continuación reproducimos las preguntas y las respuestas de la entrevista publicada en AS.

- En la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad, ¿cómo le explica a su cuñado la situación del Valencia?

Es difícil de entender que el Valencia, con este entrenador, con estos jugadores, esté donde está. Pero independientemente de opiniones internas, del entorno y de la atmósfera de Mestalla, de esta se sale con trabajo, unión y convencimiento.

- ¿Y con una revolución del vestuario?

No me gusta ese término. Cuando algo no funciona tienes que hacer cambios, pero revolución no es la palabra. El Valencia, por desgracia, desde hace muchos años, desde antes de Peter Lim, quizás por la importancia del club, por que somos como somos, por los medios que tenemos… el Valencia es una triturado de personas, de entrenadores, presidentes, futbolistas.. y en ese ambiente no es fácil de trabajar.

- Explíquese.

Mira, hay futbolistas que aquí parecían peores de lo que son y de lo que demuestran después en otros sitios, como Piatti, Víctor Ruiz, Jonas, Banega, Rami… Aquí somos como somos, pero en el futuro estaría bien que dejáramos de triturar a la gente. Y lo digo con dolor, pero no se puede reventar siempre lo que tenemos. En la Premier había cuatro entrenadores el año pasado que habían estado aquí y dos salieron con el “Vete ya”, como Quique y Koeman. Pellegrino no tuvo tiempo de hacer nada y ahora está demostrando su capacidad en el Alavés. Y no es solo Mestalla, en eso pongo también a los medios. El nivel de crítica y agresividad de algunos medios en Valencia me sorprende.

- Pero desde la llegada de Peter Lim ha habido seis entrenadores, cuatro en el último año desde su llegada. La trituradora también está dentro del club.

El club no puede aislarse de esa situación y ese clima, en el que en ocasiones tomas decisiones, probablemente y en algunos casos, precipitadas. Por un lado todos decimos que el club necesita tiempo para la estabilidad pero al mismo tiempo desde todos los ángulos y vértices promovemos confrontaciones, enfrentamientos, críticas personas no profesionales… y eso hace difícil que en un ambiente negativo se encuentre estabilidad.

- ¿Parejo ha entrado en la trituradora?

Eso es lo que yo creo. El rendimiento de Dani y su voluntad de salir viene de las críticas que ha recibido durante mucho tiempo. Su situación es compleja. Se siente desvinculado desde hace tiempo. Lo mejor sería encontrar una salida, pero una salida que no perjudique a nadie. Ni al Valencia ni a Dani y a un equipo que satisfaga a todos. Este verano no se dio esa situación. Pako tenía confianza ciega en Dani y el único equipo que preguntó fue el Sevilla y lo consideramos un rival.

- ¿Y ahora? Porque el Sevilla no es a día hoy rival del Valencia.

En la coyuntura actual buscamos una solución y lo mejor sería su salida. ¿Inmediata? El mercado no lo controla nadie.

- Prandelli calificó a todos los futbolistas transferibles y usted recalcó que no hay lista de salidas, ¿en qué quedamos?

El club, cualquier club, tiene diferentes ángulos y la controversia es adminisble. Eso no quiere decir confrontación ni rivalidad, ni tampoco que nadie usurpe el ámbito de nadie. La aspiración de un entrenador es que si sele descose un traje, comprarse uno nuevo. Y si puede ser de un modista, mejor. Pero el que administra el dinero en casa piensa que es mejor remendar el anterior o comprar uno más barato. Es una metáfora que simplificada viene a decir que un club quiere que un entrenador, cualquiera, revalorice y saque partido a sus activos y desde el prisma de un entrenador, insisto, el de cualquiera, cuando una cosa no funciona es más sencillo comprar cuatro, cinco o seis grandes futbolista y así cambiar la situación. Nosotros confiamos en Prandelli, en su trabajo, en que va a revalorizar a los jugadores, a los jóvenes que hay que van a tener su importancia y que acceda a buenos resultados y prestaciones. Pero ello desde la normalidad, no desde la confrontación, que aquí en seguida se pone un titular de rivalidad.

- Pero frases como la de Prandelli sobre Maksimovic potencian ese debate.

La forma de expresarse el míster es la que hubiera dicho cualquier entrenador. Desde el prisma de un entrenador, entre poner a Carlos Soler o a Maksimovic, o poner a Casemiro o Busquets, el entrenador siempre pondrá antes o preferirá a Casemiro y Busquets. ¿Pero el club puede firmar a Casemiro o Busquets? Pues si no puede firmar a esos jugadores, firmará a los que pueda. Y eso no es una decisión de entrenador. Es una decisión de club, en la que el entrenador participa. Pero es comprensible que un entrenador en su cabeza tengo a Casemiro o Busquets. Luego está si lo dice o no, pero todos lo piensan.

- Pero Prandelli lo ha dicho.

El decirlo no es un acto de rebeldía sino de valentía o sinceridad. Pero considero que ha sido un error, porque puede complicar la contratación de un futbolista como Maksimovic, que queda libre en junio y va a ser un futbolista relevante en un futuro. La sinceridad debe estar regulada por la prudencia. Lo único que espera el club es que Prandelli mejore sus prestaciones y la de sus jugadores. Es algo mecánico que los entrenadores en situación de presión piensen o digan: no es el equipo que tendría o los jugadores no rinden como espero. Pero el club sí debe mantener la tranquilidad. Entiendo ese mensaje en ese contexto.

- ¿Qué relación tiene con el agente de Prandelli, Stefano Antonelli? Se lo pregunto porque se dice que oposita a ser director deportivo, aunque él lo ha negado públicamente.

Eso forma parte de un intento de generar una controversia que no existe. Antonelli es el agente de Prandeli y el club tiene buena relación con él. Pero él no representa al Valencia ni es la voz del Valencia. Es un intermediario que como cualquier otro propone operaciones de jugadores. Como cualquier otro agente. Insinuar que Prandeli quiere entrar en operaciones a través de su agente es algo malicioso.

- Prandelli espera cuatro refuerzos: ¿hay capacidad para ello?

Hay muy poca capacidad por el límite del Fair Play Financiero. La prioridad es Zaza o mejor dicho, un delantero. El resto de refuerzos es un puzzle a encajar con ese foco del Fair Play que nos tiene puesto LaLiga. Pero también hay jugadores que pueden formar parte de salidas o cesiones y ampliar ese margen.

- ¿Cree que Prandelli puede irse si no le traen lo que quisiera?

No lo creo. Para nada. Prandelli tiene buena relación conmigo, con Layhoon Chan y también con Peter Lim. El dueño le dijo con claridad en dos ocasiones lo que espera de él, en qué momento está el club y hacia dónde va el club y qué va a poder hacer. Cesare lo aceptó y si no, ya no estaría. Pero sigue aquí. Tenemos la seguridad de que va a revertir esta situación, pero entiendo que hay momentos de presión y debilidad, como podemos tener todos.

- ¿Hernanes es un objetivo?

Hernanes fue un objetivo el pasado verano. Entraba todo dentro de la operación André Gomes, como el propio Zaza. Pero todo aquello no se puedo llevar a cabo porque André quería ir al Barcelona. Hernanes fue un objetivo claro en verano, a mí me gustaba y gusta mucho. Ahora el míster ha admitido que la prioridad es Zaza o un delantero, y el delantero va a ser lo prioritario. A partir de ahí, es un puzzle que vendrá marcado por cesiones o ventas. El Fair Play es algo que no podemos elegir.

- Más allá de enero, ¿hacia dónde va el proyecto de Peter Lim? Porque entiendo que no compró el Valencia para pelear por evitar el descenso.

Lim ha permitido que el Valencia esté vivo hoy con su compra de acciones y su inyección económica. Lim está aquí porque nadie en Valencia puso los 200 millones que había que poner, que de eso nos olvidamos rápido. Obviamente en lo deportivo no estamos bien, Lim busca darle una estabilidad en lo deportivo que sí tiene en lo económico tras las ventas de este verano. Tenemos que poner al club donde se merece. Y cuando lo esté, socialmente estará también estable.

- ¿Alguien le puede aconsejar que visite más Mestalla?

Esa es una decisión personal de él y en la que yo no tengo nada que decir. Pero Peter Lim tiene un conocimiento absoluto y está en contacto permanente para saber cómo está el equipo. Tiene interés por saberlo todo, desde lo médico hasta lo táctico. Quiere saber el por qué de una lesión, el tiempo de baja…

- Se va a cumplir un año desde su vuelta como director deportivo al Valencia.

Y está claro que no es la mejor situación posible, no es buena. Obviamente no me arrepiento de estar aquí, pero la situación no es buena.

- ¿Cambiaría alguna decisión o sugerencia de las realizadas al dueño?

Lo que yo le tengo que decir a Lim o lo que yo opino es de lo que me compete, que es la parcela del fútbol. Hay veces que la gente se cree que por ser valenciano, por haber sido exfutbolista de la casa… la gente me pide por la calle o me da consejos sobre consideraciones que no son mi área y eso no me corresponde. En el área deportiva siempre hay debate y opiniones. Pero cuando en una estructura se toma una decisión, a veces pesa más la decisión económica, otras veces la del dueño, otras la del director deportivo… y hay que ir adelante con la decisión tomada.

- ¿Volvería a sugerir a Peter Lim la renovación de Pako Ayestarán como en mayo?

No es cuestión de hacer valoraciones de ese tipo ahora. A Pako le aprecio. Hizo lo mejor que pudo con los condicionantes que siempre hay alrededor de un entrenador. ¿Por resultados o pérdida de confianza? Fueron diferentes cosas, no solo resultados. Pero no es momento de debatirlo ahora.

- ¿Cuál es el modelo deportivo, quién manda y toma las decisiones?

En el Valencia hay tres personas que toman las decisiones deportivas. Lo ha explicado varias veces la presidenta. Una es, digamos, el tandem Layhoon Chan-Peter Lim, otra es el míster y otra el director deportivo. Lim siempre insiste en que debe haber consenso en la parcela deportiva.

- ¿El problema del Valencia es solo deportivo?

La mayor parte sí. O lo que más nos afecta a todos, sí. Lo deportivo complica todo. En un club de fútbol lo deportivo es lo principal.

- En su primera rueda de prensa habló de cultura de club. Pero, y es mi opinión, no se ve cultura de club en el Valencia.

Tiene que haberla. Las transformaciones de los clubes y la de los vestuarios requiere su tiempo. No hay varitas mágicas. Y en un club de fútbol todo es más complejo porque el sentimiento no se administra. Las alegrías y decepciones no se pueden administrar ni regular. Ni tan siquiera hay varitas cuando se hacen inversiones grandes como en el Valencia, donde Lim ha invertido más de 200 millones y el club no termina de funcionar. No es cuestión de dinero, es de trabajo y tiempo, si bien es cierto que en el futbol no hay tiempo ni paciencia porque los resultados mandan. La realidad de los aficionados es el hoy. El ayer ya no existe. Es el hoy lo único que vale.

- La última, ¿cuál es el objetivo del Valencia: salvar la categoría?

El objetivo es contra el Celta en la Copa y luego contra Osasuna. Solo podemos levantarnos si recuperamos la autoestima. Nos gustaría que los aficionados, que la Curva Nord, que todo el mundo estuviera con el equipo. Que la gente entienda que hay situaciones buenas y malas. Y en las malas, como ahora, la unión es crucial. Ver que hay una parte del estadio que anima solo al descanso no parece razonable ni ayuda al equipo.

