Berizzo si cree en los Reyes Magos

Luis Enrique lleva pidiendo un lateral derecho desde el mes de septiembre y, Jorge Sampaoli, técnico del equipo revelación de la temporada, le ha pedido cinco refuerzos a Monchi para el mercado invernal. Y no será por no tener plantilla suficiente o posibilidades. Cuando el Sevilla ganó en Vigo, Sampaoli tenía en el banquillo a Iborra, Kranevitter, Kolo, Vietto, Sirigu y Correa. Pero es que además se habían quedado en Sevilla Escudero, Ganso, Tremoulinas o Krhon Delhi. Pero Sampaoli sabe que la Liga es muy larga y las exigencias son cada vez mayores. A él se le va a exigir mucho no, muchísimo. De ahí que el también exiga. Estos son un par de casos para calibrar que incluso las mejores plantillas apuntan al mercado de invierno para completar sus plantillas. El Toto Berizzo, antes de irse de vacaciones, puso deberes al Celta y le escribió su carta a los Reyes Magos. En verdad puso los mismos deberes que pidió como condición para renovar y que reiteró, sin demasiado eco interno, antes del cierre del mercado de verano. En esos dos momentos se incumplieron y ,ahora, lejos de aplicar la teoría de Sampaoli de "pido 5 para que me traigan 3", Berizzo apuesta por pedir lo menos posible, porque es consciente de que, precisamente, en Vigo no somos muy amigos del mercado invernal. Y el Toto pidió el volante ofensivo y el extremo derecho. El volante ofensivo que complete un centro del campo enviudado sin Augusto y Krhon Delhi y que juega con tres medios y queda uno solo en el banquillo. A veces con lesiones o sanciones, se queda el Toto sin recambio en el centro del campo. El extremo derecho ya lo pidió hace dos veranos; se lo trajeron en Navidad pero se rompió dejando al equipo sin profundidad en esa banda. La opción de Aspas acunado en ese lado del campo le resta al de Moaña potencial ofensivo, pero permite a Guidetti poder jugar en su posición natural y casi única. Uno de los argumentos que se le dio para no hacer el esfuerzo de fichar a un extremo derecho era que en noviembre Beavue ya estaría a pleno rendimiento; algo que parecía, como así ha sido, harto improbable. Ahora ya se habla, siendo optimistas, de que pueda a empezar a entrenar con el resto del grupo en febrero. Por lo que, para jugar un partido a pleno rendimiento y completo, igual la espera se prolonga hasta marzo si todo va bien. La baja reiterada de Orellana, enviudado por el adiós de Nolito, que no ha podido jugar más de 8 partido en lo que va de Liga, está pasando una factura creativa enorme. Orellana es el segundo jugador más determinante del Celta actual por detrás de Aspas. Sin él hay menos creatividad y menos capacidad de dañar al rival. Sirva como ejemplo que el Celta eliminó en Copa del Rey al modesto UCAM Murcia con goles de Sergi Gómez a pase de Cabral y del Chelo Díaz de falta directa. En Liga, Aspas lleva 10 goles y, a partir de ahí, se abre una brecha con Orellana con 2, Pione con 2 y aparecen como goleadores Roncaglia y Hugo Mallo. El Celta tiene un problema de pegada muy serio. Y a esto también hay que añadirle que el rendimiento de Naranjo, Lemos o Señé, dista mucho del esperado si uno quiere equipararse a los aspirantes a disputar las batallas europeas y las guerras de la zona noble de la tabla. Berizzo le ha pedido a Papá Noel o a los Reyes Magos dos refuerzos de garantías que den más variantes a un Celta que ve como el calendario se comprime en enero con la Copa del Rey y en febrero con la Europa League. El Celta, que presumió hace pocos días de un presupuesto de 77 kilos para el próximo año y de un superávit considerable, vamos a ver si realiza un esfuerzo para poder apuntalar una plantilla numerosa pero seguramente no tan completa como otras. Cuando le preguntaban en agosto a Berizzo si era la mejor plantilla que había tenido él lo dejó claro: es la más cuantiosa; con el paso de las competiciones y de las semanas veremos si es la mejor. De todos los fichajes que han venido hay uno que lleva el sello del Toto Berizzo: Facundo Roncaglia. Mucho no se equivocó con un internacional argentino que llegó a coste cero y que se ha convertido en un pilar fundamental de la defensa del Celta, en cualquiera de las cuatro posiciones.

Comentarios