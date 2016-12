La despoblación en Cuenca deja al Transporte sin viajeros

Uno de los sectores que más está sufriendo la pérdida de población que asola la provincia de Cuenca es el del Transporte por Carretera. Las empresas de autobuses que comunican los pueblos con la capital denuncian la pérdida de viajeros en los últimos años y la falta de rentabilidad de las líneas, pese a las ayudas institucionales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la pérdida de población en Cuenca es imparable. La capital ha vuelto a tener cifras de población de hace veinte años. En los pequeños pueblos la situación es aún peor y eso se nota en la bajada en el número de viajaros que utilizan las líneas de autobuses que comunican los pueblos con la capital.

El presidente de la Asociación del Transporte Interurbano y Discrecional de Cuenca, ACUTRAVI, Ramón Verón, ha denunciado el envejecimiento de los usuarios así como la baja demanda. Eso hace que todas las líneas sean deficitarias, pese a las subvenciones que reciben por parte del Gobierno Regional para que el servicio no se cierre. Asegura que "da pena ver autobuses con capacidad para 55 viajeros con tres o cuatro ocupantes" y añade que al sector no le queda más remedio que adaptarse a la situación para no dejar a nadie sin servicio.

