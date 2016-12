La oposición vecinal frena la instalación de macrogranjas en la provincia

Dice el refrán que “la unión hace la fuerza”, un axioma que este año se ha demostrado cierto en 3 zonas de la provincia de Guadalajara (Riofrío de Llano, Querencia-Sigüenza y Brihuega), cuyos vecinos están consiguiendo frenar, al menos de momento, la instalación de macrogranjas porcinas cerca de sus municipios.

El caso donde más se ha avanzado en esta lucha es el de Riofrío, un pequeño municipio de apenas 40 habitantes donde todos los vecinos se opusieron de forma unánime a la instalación de una granja para criar hasta 3.000 animales a apenas un kilómetro del casco urbano. El rechazo vecinal llevó al Ayuntamiento a aprobar una ordenanza municipal que regulara la gestión de los residuos (un aspecto fundamental en estas instalaciones) y a rechazar después la propia licencia al promotor, que ha vendido los terrenos y que ha decidido llevar el caso a los tribunales.

“Parece que la granja no se va a instalar porque ya han vendido las parcelas, pero ahora estamos a la espera de que se celebren los dos juicios y no sabemos qué puede pasar, si habrá consecuencias económicas o no para el Ayuntamiento”, explica Maite Pérez, portavoz de la plataforma vecinal surgida en contra de la granja.

Pérez destaca que esta unión ha sido “fundamental” para echar para atrás el proyecto y asegura que en las otras dos zonas afectadas por una amenaza similar están siguiendo un camino parecido. “En Sigüenza ya han aprobado una ordenanza municipal calcada a la nuestra y en Brihuega acaban de declarar la granja incompatible con sus normas urbanísticas. De repente nos están escuchando y se está dando valor a la promoción turística, a la cultural, al medio ambiente, al turismo. Y es la unión de todos la que lo está consiguiendo”.

Los vecinos entienden que este tipo de instalaciones tienen pocas ventajas y muchos inconvenientes. Destacan que se generan muy pocos puestos de trabajo frente a problemas como el de un elevado tráfico de camiones en zonas rurales, la sobreexplotación de los acuíferos o la posible contaminación contaminaría por nitratos. Además señalan que este tipo de instalaciones desprende fuertes olores y emite contaminantes como metano y el amoniaco a la atmósfera.

