CC intentará un gobierno en minoría

CC ya lo ha decidido: intentará un Gobierno "en minoría". Así lo ha hecho saber el secretario general de CC, José Miguel Barragán tras el Comité Permanente Nacional (CPN) celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras el cese el pasado de viernes de los cuatro consejeros socialistas por parte del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, después de que estos por segunda vez se ausentaran de la votación del reparto del FDECAN, se dio por concluido el pacto de Gobierno entre ambas formaciones. Por ello, CC ha decidido comenzar con "la posibilidad de un gobierno en minoría, y eso no significa nombrar al resto del gobierno y esperar a ver cómo ocurren las cosas, sino que nos obliga a buscar el diálogo, el consenso y acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas", ha afirmado Barragán.

Como primera opción, Barragán ha subrayado que buscarán en el PP y en ASG el apoyo en el Parlamento para sus iniciativas, aunque tampoco descartan consenso con otros partidos con representación parlamentaria en las Islas. Además, ha insistido en que más adelante, ya que "el PP no está ahora en condiciones de plantearse la entrada en el Gobierno", no desechan la posibilidad de que esto pueda suceder.

El secretario general de CC además ha hecho saber que la próxima semana se sabrán los nombres de los cuatro consejeros nacionalistas que ocupen las áreas de Empleo y Políticas y Sociales, Sanidad, Obras Públicas y Justicias y Presidencia. "Esto va a ocurrir en la primera semana de enero. El presidente tiene previsto anunciar esas personas de tal manera que en el Consejo de Gobierno del 9 de enero ya estén sentados en la mesa", ha precisado.

CC "teme" las consecuencias de esta ruptura del pacto en los ámbitos locales después de que el PSOE anunciara este fin de semana que "analizará nuevos escenarios en Ayuntamientos" como el de La Laguna sobre el que ronda una posible moción de censura. O también en el Cabildo de Tenerife. Barragán ha afirmado, que a pesar de lo que se pueda pensar, "no van a contraatacar", y van a contribuir para garantizar aquellos acuerdos que funciones correctamente en ámbitos locales. "Lo han anunciado, y así lo anunciaron. Es algo que nos entristece porque una cosa es que se rompa el pacto a nivel regional y otra es que se pueda trasladar la inestabilidad incendiando Canarias en todos los pactos", ha aseverado.

Barragán, además, se ha mostrado muy dolido con las palabras expresadas el pasado viernes por Patricia Hernández en las que calificaba de "tongo" el reparto del FDECAN. "No se puede venir ahora después de todo este tiempo a decir que no estaban de acuerdo con lo que se estaba adoptando. Entonces, ¿qué hacían tanto tiempo en el Gobierno y no se marcharon hace un año y medio?", se ha cuestionado.

