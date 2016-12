Laura Mingorance: "Cádiz está muy mal, pero no se nos puede echar toda la responsabilidad"

La portavoz de Podemos en Cádiz, Laura Mingorance, ha admitido que la situación de la ciudad es "muy mala", pero ha rechazado que se pueda responsabilizar al gobierno municipal de José María González. "Ni antes ni ahora echamos las culpas al Ayuntamiento del paro o de la falta de vivienda", ha asegurado en una entrevista en Radio Cádiz. Sobre la dimisión del concejal de su partido, Manuel González Bauza, sostiene que "está completamente limpio" pero, aún así, decidió irse para proteger el proyecto político y porque "valoró que es mejor estar en la sombra, que en primera línea".

En esta entrevista, Mingorance ha comenzado defendiendo la "honestidad" de González Bauza, al igual que hizo en una carta el alcalde de Cádiz y ha sostenido que Podemos nunca se opuso a investigar si ha habido irregularidades en la empresa de limpieza. "Desde fuera podrá defenderse mejor. Hubo una valoración colectiva, pero, en todo momento, él fue el primero que dijo que iba a estar en su cargo hasta que fuese necesario dar un paso atrás", ha asegurado. "Los que están acostumbrados a robar, malversar, como el PP y el PSOE, que tienen muchos casos de corrupción, son capaces de lanzar los ataques más cruentos contra alguien que no ha hecho nada". Y, a renglón seguido, ha justificado su salida en que "aunque uno tenga claro que no ha hecho nada, si alguien pone encima de la mesa una sombra de duda, se puede valorar que uno es más útil en la sombra que en primera línea. Y no hay ningún problema".

Mingorance se ha mostrado segura de que González Bauza seguirá aportando cosas a Podemos. La portavoz ha atacado especialmente el "papel nefasto" que está desempeñando el PSOE en el Ayuntamiento. "Está en contra de todo lo que está sacando el gobierno para sacar la ciudad hacia adelante. No pararemos de tenderle la mano a los socialistas, pero están dejando mucho que desear. Esperemos que cambien, pero no tengo mucha esperanza".

De ahí que haya abogado por continuar con medidas de "presión social" para que el PSOE deje de aliarse con la derecha. "Apostaremos por ello, además del diálogo, porque siempre hemos creído en la movilización social. Y hemos visto que cuando hemos presionado, hemos salido a la calle a explicar las cosas, el PSOE ha dejado de votar con la derecha. Todos los derechos de este país se han conseguido mediante la lucha, en el debate público, y no en los despachos", ha defendido Mingorance.

Preguntada sobre si la ciudad ha mejorado en este año y medio de gobierno de Podemos y Ganar Cádiz, ha reconocido que la situación es "muy mala". "Decir lo contrario es absurdo, pero la mayor parte de la responsabilidad no está en el Ayuntamiento. Y nunca lo hemos hecho. Ni ahora ni antes. Desde un ayuntamiento se pueden hacer pocas cosas porque no tiene competencias. Para poder reindustrializar la bahía necesitamos políticas estatales. A nivel local, pocas cosas se pueden hacer, aunque se están haciendo cosas, como empresas de economía social, cláusulas sociales en los contratos públicos, bonos sociales eléctrico, alquiler justo..." Mingorance admite que los efectos se están ralentizando, pero no cree que eso esté desgastando a Podemos en la ciudad de Cádiz. "Nosotros somos los primeros en impacientarnos. Intentamos explicarnos. No son excusas. Pero gobernando un ayuntamiento no se transforma una ciudad ni la vida de la gente. Tenemos que gobernar en otras administraciones, tiene que haber un cambio más profundo".

