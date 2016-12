Podemos aboga por suprimir la figura de las ninfas del Carnaval de Cádiz

La portavoz de Podemos en Cádiz, Laura Mingorance, ha dejado claro, durante su entrevista en Radio Cádiz, que la figura de las ninfas del Carnaval gaditano debe ser suprimida "porque no es positiva para la mujer". Alaba así el trabajo emprendido por la plataforma social Por un Carnaval Igualitario, que está promoviendo una moción para evitar que este certamen vuelva a ser convocado por machista.

"Nosotros defendemos la igualdad entre hombres y mujeres y no engañamos a nadie cuando decimos que la figura de las ninfas no es de nuestro agrado", ha dicho Mingorance. Ha resaltado que la iniciativa de recogida de firmas no parte de Podemos "sino de gente muy implicada en la fiesta" y que entre las personas que han apoyado esta plataforma "hay mucha gente del PSOE".

"De Podemos siempre dicen que sólo nos fijamos en cosas poco importantes, pero creo que las cuestiones culturales también son importantes y a mí me parece interesante que la gente del carnaval haya querido un carnaval más igualitario", ha explicado la portavoz de Podemos.

A la espera de lo que anuncie esta semana el equipo de gobierno, Podemos abogará por que esta figura se suprima. "Es algo que cada vez tiene más apoyo social, es un debate vivo, y no tiene sentido que sigan arrinconándonos a las mujeres o cerrándonos las puertas. Tenemos que trabajar para que haya más agrupaciones de mujeres, en lugar de seguir perpetuando una figura que no es positiva para las mujeres".

