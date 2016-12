Pedro Sánchez recibe el apoyo de socialistas castellonenses

La Plataforma Militantes en Pie de Castellón, que aglutina a los militantes del PSOE descontentos con las políticas que ha aplicado su partido en los últimos meses, participará hoy en un encuentro nacional con el ex secretario general, Pedro Sánchez, para reclamar a la gestora socialista que convoque un Congreso y Primarias.

Los militantes del Partido Socialista críticos con la actual gestión de su partido se reúnen esta tarde a las tres en Madrid con el ex secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. La Plataforma Militantes en Pie está liderada en Castellón por la ex diputada en el Congreso, Susana Ros, y el ex senador, Pep Lluis Grau. Grau estará presente en el encuentro de esta tarde y en declaraciones a Radio Castellón ha señalado que más de la mitad de los militantes de la provincia están descontentos con la actual gestora.

El ex senador socialista y ex concejal en el Ayuntamiento de Castellón asegura que el encuentro de esta tarde sirve para presionar a la gestora para que convoque Primarias y un Congreso.

En la reunión también participará la secretaria de organización del PSOE en Castellón, Iñake Lorite. Un encuentro que servirá para definir el acto, que han convocado en la provincia el próximo mes de enero.

