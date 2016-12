'Los juguetes crean personas', lema de la campaña del juguete no sexista de la Junta

Los anuncios sexistas de juegos y juguetes han aumentado por primera vez en cuatro años, al pasar del 38,46% de 2015 al 43,27% en 2016. Así lo ha manifestado la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Granada, Ana Belén Palomares, en la presentación de la campaña anual del juego y el juguete no sexista de la Junta de Andalucía. Una campaña que se desarrolla bajo el eslogan 'Los juguetes crean personas'.

Para Palomares, el incremento observado debe "alertarnos como sociedad, frenando cualquier paso atrás en conciencia de género, y pedir la máxima colaboración de agentes de socialización tan importantes como la publicidad". El Informe anual sobre la Campaña navideña de Juegos y Juguetes es elaborado por el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista, del IAM, en colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), con el fin de evaluar qué tipo de publicidad se lanza en la época previa a las compras navideñas, período que acapara el 70% de las ventas anuales de juegos y juguetes.

La Campaña coeducativa anual del Juego y el Juguete no Sexista y no Violento está dirigida a la ciudadanía en general, y especialmente a las familias y al profesorado, con el fin de fomentar la compra responsable de juguetes y juegos igualitarios, que fomenten roles no sexistas. Según el informe presentado, cuatro de cada 10 anuncios de juguetes son sexistas, si bien la cifra queda ya lejos de los ocho de cada diez de 2013.

El informe analiza un total de 379 anuncios de catálogos y televisión durante el período del 10 de noviembre al 10 de diciembre, época previa a las compras navideñas. Del total de anuncios, 43,27% son sexistas, cinco puntos porcentuales más que en 2015, mientras que las buenas prácticas bajan, al pasar del 32,09% de 2015 al 30,6% en 2016. El resto, un 26,12%, son neutros, subiendo 14 puntos porcentuales respecto a 2015.

Por tipología de juego o juguete, los de aprendizaje personal (con los que se imita la realización de tareas adultas) representan el 69,12% del total de anuncios analizados, y en ellos el 56,10% son sexistas (baja respecto al 57,5% de 2015). En cuanto a los juegos educativos (33,77% de los anuncios), se detecta que el 69,76% de los mismos tienen un carácter neutro (similar a años anteriores), mientras que los participativos (19,52% del total) presentan sexismo en un 50% de los casos, subiendo respecto al 32,5% de 2015. Por tanto, el aumento general se debe fundamentalmente al incremento del sexismo en los juegos participativos (aquellos que se juegan en grupo).

El sector de juguetes es el que mayor número de anuncios inserta en televisión en fechas navideñas, por encima de cualquier otro sector, con un peso del 14%. Asimismo, ha llamado la atención sobre la presión publicitaria a la que se ven sometidos los menores, pues el 80% de estos anuncios se emite en los canales infantiles en abierto.

La campaña desarrollará la difusión del 'Decálogo del juego y el juguete no sexista y no violento' en redes sociales, en plataformas especializadas y en los canales educativos. Asimismo, en colaboración con la Consejería de Educación, se utilizará dicho decálogo como material didáctico en los centros educativos, realizando actividades en torno al mismo. El decálogo del Observatorio para elegir juegos y juguetes no sexistas consta de diez puntos:

1.- No hay juguetes de niños o niñas.

2.- No hay colores para cada género.

3.- Elegir respetando la diversidad.

4.- Con la elección del juguete también educamos.

5.- Elijamos juguetes que fomenten que niños y niñas cooperen y compartan espacios, especialmente los domésticos.

6.- Ayudemos a promover las capacidades personales de cada niño y niña.

7.- Busquemos juegos que potencien la empatía y el desarrollo de sentimientos.

8.- Evitemos juguetes, juegos y videojuegos violentos.

9.- No siempre decir que sí a todo. Los menores están condicionados por la publicidad.

10.- Busquemos libros y juegos en los que estén presenten niñas y niños.

