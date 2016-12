Carmena tendrá que rehacer el presupuesto de 2017 tras el rechazo del PSOE

Borrón y cuenta nueva en los presupuestos de 2017. El Gobierno de Manuela Carmena tendrá que rehacer las cuentas y elaborar un nuevo proyecto tras el rechazo del grupo municipal socialista anunciado este martes. Las negociaciones se han interrumpido porque el PSOE quiere unos nuevos números pero también un “cambio de rumbo” en algunas de las políticas del Gobierno de Ahora Madrid.

“Esta mañana he estado con la alcaldesa y le he comunicado formalmente que el PSOE no va a apoyar los presupuestos porque no son los que Madrid necesita”, ha explicado en rueda de prensa la portavoz, Purificación Causapié, acompañada por los concejales Ramón Silva y Mercedes González.

Un nuevo proyecto negociado que parta prácticamente de cero y que no sea tan "rígido" como el ya descartado porque "impide incorporar las enmiendas del PSOE en su totalidad". Se trata de una situación inédita ya que necesariamente al no haber acuerdo, las cuentas tendrán que ser prorrogadas.

"No estamos bloqueando la actividad de esta ciudad, nada más lejos de nuestra intención; si en algún momento es necesario hacer modificación presupuestaria, el PSOE lo analizará", ha precisado la portavoz socialista además de incidir en que "lo dramático es que no haya unos excelentes presupuestos para la ciudad".

En la reunión mantenida con la alcaldesa, ambas han mostrado su intención de "empezar a negociar lo antes posible". "Hay una voluntad, y así me lo ha transmitido la alcaldesa, de llegar a una acuerdo", ha detallado.

Correcciones rechazadas

El PSOE asegura que en el proceso de negociación ya agotado de los 131 millones presentados como enmiendas, Ahora Madrid ha admitido 86 y 13 de los 30 en inversiones financieramente sostenibles (IFS).

Sobre las propuestas socialistas que se han quedado fuera, Causapié ha asegurado que eran "muchas". "Sobre el impulso y desarrollo industrial, fomento del empleo, rehabilitación de colegios públicos, reducción de copago, incremento de dinero para limpieza o aparcamientos disuasorios, así como desarrollo de nuevos proyectos para la Oficina contra delitos de odio o partidas dirigidas a ONG", ha precisado.

Arranca el nuevo proceso de negociación

El grupo socialista quiere empezar a negociar lo antes posible, la semana que viene incluso con el trabajo técnico, de tal forma que en un par de meses la ciudad de Madrid pueda disponer ya de unas nuevas cuentas para lo que resta de año.

“El Ayuntamiento de Madrid, como cualquier Administración puede establecer una prórroga y funcionar con normalidad. Nosotros no estamos bloqueando la actividad de esta ciudad, nada más lejos de nuestra intención”, ha detallado la portavoz socialista.

Guerra de números

Causapié también se ha mostrado muy crítica con la a su juicio "bajísima" ejecución presupuestaria que, según venimos contando, el Área de Hacienda ha cifrado en un 93% y que supera el 96% en las inversiones ejecutadas. Un dato "asombroso", según el PSOE, que han conocido a través de los medios de comunicación y no durante el proceso de negociación. Los datos que maneja el grupo socialista indican que a finales de octubre la cifra de ejecución presupuestaria era del 58%, mientras que las inversiones se habían ejecutado en un 32% a 30 de noviembre.

“Hasta que no se liquide el presupuesto en el mes de febrero, todo es una guerra de números". "Técnicamente cuando una obra sale a concurso, cuando se adjudica y se firma, es lo que se denomina ‘dispuesto’. A 30 de noviembre, el presupuesto de inversión que había dispuesto en San Blas era un 34%, es decir no es obra hecha, sino obra con el contrato firmado para hacer el 34% de lo que tenían en el presupuesto de inversión; en Usera era del 30%, o en Puente de Vallecas era inferior al 60%", ha indicado el concejal Ramón Silva.

"No creemos que sea propio de un Gobierno de izquierdas sustituir la inversión en servicios públicos por adelantar el pago de la deuda a los bancos", ha remarcado además la portavoz socialista. Causapié prefiere hablar de "decepciones políticas" en lugar de heridas o cicatrices tras los continuos enfrentamientos con su socio de investidura, en aspectos como el urbanismo, la cultura o la movilidad.

El Gobierno municipal responde

La prórroga no afectará al "funcionamiento corriente" del Ayuntamiento ni de la ciudad de Madrid, ha explicado la portavoz municipal Rita Maestre, quien junto al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha mostrado su "incomprensión" ante el no de los socialistas.

"Es una pena", ha afirmado Maestre que ha señalado que se están perdiendo "meses de mejorar un presupuesto", por lo que ha emplazado al PSOE-M a una negociación el 9 de enero, tras las vacaciones de Navidad y ha añadido que el equipo de Gobierno sigue "abierto al diálogo" y tiene una voluntad de acuerdo "enorme".

Sánchez Mato ha apuntado que las negociaciones comenzaron con la circulación de borradores en julio y que el texto aprobado en Junta de Gobierno recogía los elementos que entendían "imprescindibles" para la aprobación de las cuentas.

El delegado de Economía y Hacienda ha sostenido además que aunque la prórroga presupuestaria "no era el escenario buscado", en ningún caso imposibilitará el desarrollo del programa de Ahora Madrid y aunque ha deseado que el acuerdo llegue pronto ha asegurado que no vienen "meses de parálisis" para la capital.

También ha defendido que la "inmensa mayoría" de las enmiendas, propuestas e importes planteadas por el PSOE han sido aceptadas por el equipo de Gobierno, rechazando así el motivo que arguyen los socialistas para rechazar el proyecto, que según el grupo socialista no incorpora el cien por cien de sus enmiendas.

El próximo jueves la Junta de Gobierno municipal tomará una "serie medidas que van a asociadas a esa prórroga presupuestaria", ha adelantado sin especificar cuáles Sánchez Mato. El responsable municipal de Hacienda también ha rechazado las críticas del PSOE por la "bajísima", en palabras de Causapié, ejecución presupuestaria y ha defendido que al final del ejercicio se va a dar un grado de ejecución "elevadísimo", que su área ha estimado en un 93%, pero que cuya cifra real se conocerá cuando se liquide el presupuesto.

